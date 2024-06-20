В российских больницах лежат больше 300 человек с ботулизмом, существенная часть в тяжелом состоянии

В российских больницах с диагнозом ботулизм лежит 301 человек. Из них 43 пациента находятся под ИВЛ, сообщают РИА Новости 20 июня, ссылаясь на заявление министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

По словам Мурашко, необходимых медикаментов хватит на всех пациентов. Кроме того, специалисты разработали новый препарат от ботулизма. Его клинические испытания стартуют в ближайшее время.

Массовые отравления салатами из доставки еды начались в Москве 14 июня. За первые сутки в столичные больницы госпитализировали более 120 человек. Затем случаи отравления выявили в Нижнем Новгороде и Казани.