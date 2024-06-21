Грабители напали на обладателя «Золотого мяча» Роберто Баджо

Пятеро вооруженных грабителей ворвались в дом известного итальянского футболиста Роберто Баджо, когда он смотрел матч чемпионата Европы между Испанией и Италией (1:0). Об этом 21 июня сообщило местное издание Corriere della Sera.



Баджо пытался сопротивляться, но один из налетчиков ударил его рукояткой пистолета по голове. Началось сильное кровотечение. Грабители связали Баджо и его семью и заперли в одной из комнат. Баджо смог освободиться примерно через 40 минут после ухода преступников и вызвал полицию. Затем его доставили в больницу. Задержать злоумышленников пока не удалось.

