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    Грабители напали на обладателя «Золотого мяча» Роберто Баджо

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    Пятеро вооруженных грабителей ворвались в дом известного итальянского футболиста Роберто Баджо, когда он смотрел матч чемпионата Европы между Испанией и Италией (1:0). Об этом 21 июня сообщило местное издание Corriere della Sera.

    Баджо пытался сопротивляться, но один из налетчиков ударил его рукояткой пистолета по голове. Началось сильное кровотечение. Грабители связали Баджо и его семью и заперли в одной из комнат. Баджо смог освободиться примерно через 40 минут после ухода преступников и вызвал полицию. Затем его доставили в больницу. Задержать злоумышленников пока не удалось.

    Роберто Баджо в 1993 году был признан лучшим футболистом Европы и мира. В 2000 году он занял четвертое место в рейтинге лучших игроков XX века по версии ФИФА, а в 2004 году был включен в список 100 лучших футболистов в истории.

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