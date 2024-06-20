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    Во Вьетнаме презентовали скульптуру с изображениями Путина. Она показывает юного и зрелого президента

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    Скульптуру, показывающую портреты президента РФ Владимира Путина в юности и настоящее время, презентовали во вьетнамском Ханое. Видео в четверг, 20 июня, показал телеграм-канал «Вы слушали Маяк».

    Портреты российского лидера меняются при определенном вращении при помощи проекции света. В ходе презентации также объявили, что образы коня и березы — это олицетворение силы, стойкости, мудрости, верности, дружбы. Они тоже присутствуют в скульптуре.

    Ночью президент РФ Владимир Путин после визита в Северную Корею приехал во Вьетнам. У него пройдут переговоры с президентом страны То Ламом.

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