АВТОВАЗ вернул на рынок «автомобиль года» LADA Largus

На российский авторынок вернулась LADA Largus — 20 июня салоны официальных дилеров возобновили продажи машины, рассказали в компании «АВТОВАЗ».



В продаже LADA Largus доступен в четырех комплектациях: фургон и три пятиместных универсала. Версию Cross и семиместные универсалы планируют запустить в производство осенью.

Цены на LADA Largus в комплектации Classic стартуют от 1,66 миллиона рублей. Модель получила 8-клапанный двигатель мощностью 90 л.с., подушку безопасности водителя, систему ЭРА-ГЛОНАСС, АБС, кондиционер, гидроусилитель руля, электростеклоподъемники во все двери и дистанционно управляемый центральный замок.