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    АВТОВАЗ вернул на рынок «автомобиль года» LADA Largus

    1964
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    На российский авторынок вернулась LADA Largus — 20 июня салоны официальных дилеров возобновили продажи машины, рассказали в компании «АВТОВАЗ».

    В продаже LADA Largus доступен в четырех комплектациях: фургон и три пятиместных универсала. Версию Cross и семиместные универсалы планируют запустить в производство осенью.

    Цены на LADA Largus в комплектации Classic стартуют от 1,66 миллиона рублей. Модель получила 8-клапанный двигатель мощностью 90 л.с., подушку безопасности водителя, систему ЭРА-ГЛОНАСС, АБС, кондиционер, гидроусилитель руля, электростеклоподъемники во все двери и дистанционно управляемый центральный замок.

    В течение семи лет LADA Largus был самым продаваемым универсалом на отечественном рынке, с 2012 по 2022 годы их выпустили более 500 тысяч, и неоднократно признавали «Автомобилем года в России», поделились в компании.

    Производство LADA Largus остановили в феврале 2022 года, перезапуск долго откладывался. С августа прошлого года производство машины переносили с мощностей площадки в Тольятти на завод концерна в Ижевске, пояснили «Фонтанке» в компании. Сборка автомобиля на новом месте началась 15 мая.

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