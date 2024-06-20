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    Супруги до смерти присмотрели за дочкой знакомой под Новосибирском. Местные подозревают секту

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    Следователи устанавливают обстоятельства смерти 10-летней девочки в Новосибирской области. Ребенка били и не давали есть. Под подозрением — супружеская пара, которая присматривала за девочкой, а местные жители поговаривают о секте.

    По версии следствия, с 14 по 17 июня обвиняемые присматривали за 10-летней дочерью своей знакомой в одном из сел Новосибирского района. Супруги неоднократно применяли к ребенку физическое и психическое насилие, в том числе лишали пищи, сообщает 20 июня пресс-служба СУ СК Новосибирской области. В итоге девочка потеряла сознание и была доставлена в больницу, где вскоре скончалась.

    Мужа с женой, которые за ней присматривали, задержали. Им предъявлено обвинение по статьям «Убийство» (пункты «в» и «ж» части 2 статьи 105 УК РФ) и «Истязание» (пункты «г» и «д» части 2 статьи 117 УК РФ). Обоим сегодня избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 19 августа. Следователи также дадут оценку действиям матери девочки.

    По информации NGS.RU, девочка умерла 17 июня. Ее мать в разговоре с журналистами заявила, что криминала в смерти ребенка не было, и пояснила, что дочь «очень сладкое любила». «У ребенка понос и рвота начались резко», — рассказала она.

    Местные жители подозревают, что в деле замешана секта, пишет издание. Источник в правоохранительных органах рассказал NGS, что есть предположение, что над девочкой могли проводить какие-то обряды, но проверка еще ведется. Детский омбудсмен Новосибирской области Надежда Болтенко отметила, что в аппарате разбираются в ситуации и ни о каких обрядах ей пока не известно.

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