Супруги до смерти присмотрели за дочкой знакомой под Новосибирском. Местные подозревают секту

Следователи устанавливают обстоятельства смерти 10-летней девочки в Новосибирской области. Ребенка били и не давали есть. Под подозрением — супружеская пара, которая присматривала за девочкой, а местные жители поговаривают о секте.
По версии следствия, с 14 по 17 июня обвиняемые присматривали за 10-летней дочерью своей знакомой в одном из сел Новосибирского района. Супруги неоднократно применяли к ребенку физическое и психическое насилие, в том числе лишали пищи, сообщает 20 июня пресс-служба СУ СК Новосибирской области. В итоге девочка потеряла сознание и была доставлена в больницу, где вскоре скончалась.
Мужа с женой, которые за ней присматривали, задержали. Им предъявлено обвинение по статьям «Убийство» (пункты «в» и «ж» части 2 статьи 105 УК РФ) и «Истязание» (пункты «г» и «д» части 2 статьи 117 УК РФ). Обоим сегодня избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 19 августа. Следователи также дадут оценку действиям матери девочки.
По информации NGS.RU, девочка умерла 17 июня. Ее мать в разговоре с журналистами заявила, что криминала в смерти ребенка не было, и пояснила, что дочь «очень сладкое любила». «У ребенка понос и рвота начались резко», — рассказала она.
Местные жители подозревают, что в деле замешана секта, пишет издание. Источник в правоохранительных органах рассказал NGS, что есть предположение, что над девочкой могли проводить какие-то обряды, но проверка еще ведется. Детский омбудсмен Новосибирской области Надежда Болтенко отметила, что в аппарате разбираются в ситуации и ни о каких обрядах ей пока не известно.