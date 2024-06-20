Супруги до смерти присмотрели за дочкой знакомой под Новосибирском. Местные подозревают секту

Следователи устанавливают обстоятельства смерти 10-летней девочки в Новосибирской области. Ребенка били и не давали есть. Под подозрением — супружеская пара, которая присматривала за девочкой, а местные жители поговаривают о секте.



По версии следствия, с 14 по 17 июня обвиняемые присматривали за 10-летней дочерью своей знакомой в одном из сел Новосибирского района. Супруги неоднократно применяли к ребенку физическое и психическое насилие, в том числе лишали пищи, сообщает 20 июня пресс-служба СУ СК Новосибирской области. В итоге девочка потеряла сознание и была доставлена в больницу, где вскоре скончалась.