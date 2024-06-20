Из новосибирского «Вектора» утекли 6 миллионов: в афере подозреваются бывшие сотрудники

Бывшие сотрудники новосибирского научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» могут быть замешаны в хищении крупной суммы денег. По версии следствия, они заключали контракты с коммерческими фирмами на сбор и транспортировку опасных медицинских отходов по заниженным ценам, а затем выполняли работу силами сотрудников «Вектора». Об этом 20 июня пишет NGS.RU.
Как сообщает региональное управление ФСБ, мошенническую схему провернул уволенный в этом году начальник одного из участков «Вектора». Сбор опасных отходов должны были осуществлять ИП, оформленные на родственников одного из подозреваемых. Эти ИП якобы занимались сбором и транспортировкой отходов 3–4-го классов опасности, но на деле работу выполняли сотрудники «Вектора».
С 2013 по 2024 год оплата за услуги перечислялась на счета начальника участка и его родственников, за это время «Вектор» потерял более 6 миллионов рублей, считает следствие.
Помимо хищения, экс-начальника участка «Вектора» обвиняют в получении взятки в особо крупном размере за содействие в неконкурентных закупках упаковки для медотходов по завышенной стоимости.
В соучастии и посредничестве во взятке подозревается жена обвиняемого, которая также являлась бывшей сотрудницей «Вектора» и на которую было оформлено одно из ИП.
В отношении фигурантов дела возбуждено уголовное дело по статьям 159, части 4 («Мошенничество»), и 290, части 6 («Получение взятки»), УК РФ.
«Вектор» — один из ведущих научных центров России в области вирусологии и биотехнологий. Центр участвует в разработке вакцин и противовирусных препаратов, а также проводит исследования опасных инфекций. Широкому читателю «Вектор» знаком по разработке вакцины «Эпиваккорона» от коронавируса.