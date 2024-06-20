Из новосибирского «Вектора» утекли 6 миллионов: в афере подозреваются бывшие сотрудники

Бывшие сотрудники новосибирского научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» могут быть замешаны в хищении крупной суммы денег. По версии следствия, они заключали контракты с коммерческими фирмами на сбор и транспортировку опасных медицинских отходов по заниженным ценам, а затем выполняли работу силами сотрудников «Вектора». Об этом 20 июня пишет NGS.RU.

Как сообщает региональное управление ФСБ, мошенническую схему провернул уволенный в этом году начальник одного из участков «Вектора». Сбор опасных отходов должны были осуществлять ИП, оформленные на родственников одного из подозреваемых. Эти ИП якобы занимались сбором и транспортировкой отходов 3–4-го классов опасности, но на деле работу выполняли сотрудники «Вектора».