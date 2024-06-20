Число россиян, погибших во время хаджа в Мекку, возросло до 5. Всего умерло более 570 человек и 2700 попали в больницы

Пятеро россиян, четверо уроженцев Дагестана и жительница Московской области, умерли во время паломничества (хаджа) в Саудовской Аравии к священным местам в Мекке. Об этом вечером 19 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в хадж-миссии России.
По информации агентства, только двое из погибших были зарегистрированы как паломники. Известно, что паломник из Дагестана скончался от сердечной недостаточности, две нелегальные паломницы умерли после вынужденного перехода на несколько десятков километров, причина смерти остальных устанавливаются.
Всего же от теплового удара во время хаджа в Мекку в этом году умерло свыше 570 паломников, более трехсот из которых - граждане Египта. Причиной смерти для большинства стала экстремальная жара, за исключением одного паломника, погибшего в давке. Еще около 2700 паломников обратились за медицинской помощью. Температура воздуха возле большой мечети в Мекке достигала 51 градуса.