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    Сотрудника ДПС арестовали после ДТП с пожаром на Приморском, где погибли три пассажирки

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    Фото: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу
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    В Петербурге избрали меру пресечения сотруднику ДПС, попавшему в смертельное ДТП в Приморском районе города в минувшие выходные. В загоревшейся машине погибли трое.

    ДТП случилось утром 16 июня на Приморском шоссе. Следствие установило, что петербуржец превысил скорость и не справился с управлением автомобилем, сообщает 19 июня пресс-служба ГСУ СК по Петербургу. Audi врезалась в опору освещения на обочине и загорелась. В салоне в этот момент были три пассажирки. От полученных травм они скончались на месте, а водителя с травмами доставили в больницу.

    Автомобилист является действующим сотрудником ДПС, отмечают в СК. Он обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек (по части 5 статьи 264 УК РФ). Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Следователи продолжают формировать доказательственную базу по уголовному делу.

    Фото: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

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