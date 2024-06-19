Депутат Останина заявила, что преступлений с участием бойцов СВО, призванных из тюрем, будет еще больше

Привлечение людей из мест лишения свободы для участия в специальной военной операции приведет к росту числа преступлений с их участием, когда они вернутся в мирную жизнь. Об этом 19 июня заявила депутат Государственной думы и председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в интервью изданию «Газета.ru».



Это связано, по ее словам, с сокращенным периодом социализации таких бойцов СВО: «Кто-то половину срока отбыл, кто-то треть <...>, и участие в спецоперации — основание для того, чтобы вернуться раньше положенного срока».