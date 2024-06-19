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    Депутат Останина заявила, что преступлений с участием бойцов СВО, призванных из тюрем, будет еще больше

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    Привлечение людей из мест лишения свободы для участия в специальной военной операции приведет к росту числа преступлений с их участием, когда они вернутся в мирную жизнь. Об этом 19 июня заявила депутат Государственной думы и председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в интервью изданию «Газета.ru».

    Это связано, по ее словам, с сокращенным периодом социализации таких бойцов СВО: «Кто-то половину срока отбыл, кто-то треть <...>, и участие в спецоперации — основание для того, чтобы вернуться раньше положенного срока».

    «Они не в тепличных условиях находятся там», — сказала Останина. «С одной стороны, колония, с другой — еще более жесткие условия в зоне СВО. Сначала эти люди чувствовали себя преступниками, а теперь — героями. И это ощущение героя будет сказываться и на возвращении этих людей в гражданское общество», — говорит депутат.

    Единственным решением глава думского комитета видит постоянный контроль правоохранительных органов за теми, кто вернулся из зоны СВО, а прежде находился в местах лишения свободы. Контроль может проявляться и в виде помощи с трудоустройством и в виде еженедельных отметок в органах правопорядка.

    Впрочем, «на самом деле задача правоохранителей — защитить общество от этих людей», добавила Нина Останина.

    Законопроект, предполагающий введение подобного контроля за определенным кругом бойцов СВО, обязательно должен появиться в ближайшее время. По мнению Останиной, депутатам нужно «поторопиться» — особенно в интересах защиты детей.

    Поводом для заявления депутата Госдумы стала история, произошедшая в городе Топки Кемеровской области. 12-летняя школьница вышла из дома и не вернулась. Пропавшую больше суток искали волонтеры и сотрудники правоохранительных органов, а позднее задержали подозреваемого в ее убийстве. По данным СМИ, многократно судимый мужчина вышел из колонии для участия в СВО и уже успел вернуться.

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