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    В Финляндии намерены лишать ВНЖ мигрантов, которые не работают более трех месяцев

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    Власти Финляндии планируют лишать вида на жительства трудовых мигрантов, которые не работают более трех месяцев. Об этом 19 июня сообщает Yle.

    Сообщается, что сейчас правительство передало законопроект на экспертную оценку. «В нем говорится о том, что вид на жительство трудового мигранта будет отменяться после трех месяцев безработицы», — сказано в материале.

    Однако власти хотят сделать исключение для стартап-предпринимателей и для тех, кто в стране более двух лет. В этом случае срок может быть продлен до шести месяцев.

    Профильные организации уже раскритиковали проект, поскольку считают, что иногда трех месяцев недостаточно, чтобы устроиться на работу.

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