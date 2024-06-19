Петербургские учёные выяснили, как в Якутии возникло «кладбище мамонтов»

Археологи раскрыли одну из загадок «кладбища мамонтов» в долине Якутской реки Берелех — там до сих пор сохранились тысячи костей этих древних животных. Новые находки позволили учёным предположить, что «кладбище» появилось не естественным образом, а было создано древним человеком. Об этом сообщает 19 июня пресс-служба Российского научного фонда.
Раньше считалось, что кости приносила река, либо это была естественная единовременная гибель целой группы мамонтов. Опровергнуть эту теорию позволили проведенные исследования: анализ археологических материалов, палеогеографических условий и развития рельефа, радиоуглеродное датирование. Они показали, что возраст «кладбища» — 13,5–14,4 тысяч лет, и именно тогда в этих местах активно селились люди. На «кладбище» в 1970–2009 годах находили украшения-подвески, остатки производства изделий из бивней и каменные острия, которые могли использоваться для обработки костей. В пользу версии «человеческого происхождения» говорит и то, что аналогичные «кладбища мамонтов», датируемые примерно тем же периодом, уже находили в Якутии в низовьях реки Яна.
Исследовали кости, археологические материалы и отложения берега реки специалисты из Института истории материальной культуры РАН (Санкт-Петербург), Арктического и антарктического научно-исследовательского института (Санкт-Петербург) и Геологического института РАН (Москва). Оказалось, что скопление костей формировалось в течение короткого исторического периода — сначала медленно, а затем интенсивно, причём были три пиковых момента: 14,4, 14,0 и 13,8 тысячи лет назад.
Древние люди, как предполагается, активно использовали шерсть, бивни и жир мамонтов. Туши складывали в заболоченном изгибе реки (старице) — части русла, превратившейся в небольшой самостоятельный водоем. Там много микроорганизмов, и соединительная ткань разлагается быстро, что позволяло извлекать из черепов целые бивни, не разрушая их основание. Острия необычной формы, вероятно, использовались в качестве режущих инструментов или наконечников. Такие изделия встречаются в Якутии редко и всегда сопутствуют массовым скоплениям костей мамонтов.
«При этом мы не можем утверждать, что люди проживали на соответствующих территориях все время формирования кладбищ мамонтов. Они регулярно здесь присутствовали, скорее всего, то уходя, то возвращаясь», — рассказывает руководитель проекта Владимир Питулько, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института истории РАН и Центра Арктических исследований Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) РАН.
Результаты исследования, поддержанного грантом РНФ, опубликованы в журнале Quaternary Science Reviews.