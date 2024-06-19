Петербургские учёные выяснили, как в Якутии возникло «кладбище мамонтов»

Археологи раскрыли одну из загадок «кладбища мамонтов» в долине Якутской реки Берелех — там до сих пор сохранились тысячи костей этих древних животных. Новые находки позволили учёным предположить, что «кладбище» появилось не естественным образом, а было создано древним человеком. Об этом сообщает 19 июня пресс-служба Российского научного фонда.



Раньше считалось, что кости приносила река, либо это была естественная единовременная гибель целой группы мамонтов. Опровергнуть эту теорию позволили проведенные исследования: анализ археологических материалов, палеогеографических условий и развития рельефа, радиоуглеродное датирование. Они показали, что возраст «кладбища» — 13,5–14,4 тысяч лет, и именно тогда в этих местах активно селились люди. На «кладбище» в 1970–2009 годах находили украшения-подвески, остатки производства изделий из бивней и каменные острия, которые могли использоваться для обработки костей. В пользу версии «человеческого происхождения» говорит и то, что аналогичные «кладбища мамонтов», датируемые примерно тем же периодом, уже находили в Якутии в низовьях реки Яна.

