«Губернатор, мы не спим». Как собрание про выборы в Калининском районе превратилось в жалобный митинг

Фото: Ксения Клочкова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В конце прошлой недели руководители управляющих компаний, ЖСК и ТСЖ Калининского района получили письмо из районной администрации. Новый глава районного жилищного агентства Александр Завальнюк пригласил их поговорить про выборы и общественно-политическую ситуацию в районе. Рассказывать об этом, согласно анонсу, должен был глава района Сергей Петриченко. Впрочем, в итоге ему пришлось больше отвечать на вопросы и жалобы, нежели доводить до жилищников политическую информацию.



В прошлый раз глав управляющих организаций приглашали в районную администрацию перед президентскими выборами. Ничего крамольного не просили — только посодействовать в том, чтобы довести до людей, где они могут проголосовать. В этот раз разговор начали с этого же. «Сейчас муниципальные советы принимают решения о выборах, будут выборы губернатора, просим вас оказать информационное содействие — рассказать об этом, чтобы люди смогли проголосовать», — начал собрание Петриченко. Его заместитель по политическим вопросам Владимир Гаража добавил: «Просим вас пускать в парадные представителей участковых избирательных комиссий. Объявления о том, где расположен избирательный участок, не срывать. Если появляются надписи негативного характера, тоже что-то с этим делать, чтобы у людей было хорошее настроение и они получали достоверную информацию».



Проговорив это, чиновники сделали паузу и осторожно спросили: «Есть ли вопросы?» В зале районной администрации сидели несколько десятков мужчин и женщин того возраста, о котором можно с уверенностью сказать, что при достижении его у них уже накопился солидный опыт. Тем более, что все они ежедневно занимаются решением самых насущных проблем — жилищных, и, конечно, постоянно коммуницируют с десятками жителей. «У меня есть вопрос, — сразу откликнулась одна из женщин. — Вот на прошлых выборах у нас на доме не было ни одного объявления. Ко мне жители приходили и спрашивали: «Григорьева, куда идти?» И пенсионерка 87-летняя на костылях приходила. Оказывается, ей нужно было идти голосовать в школу, где был организован всего один вход и не было пандуса — как ей с этим костылем туда надо подниматься?» И хоть чиновники ответили, что это было требование безопасности — оставить один выход, а для малоподвижных граждан было и есть надомное голосование, зал уже гудел. Одна за другой потянулись руки, всем хотелось рассказать о наболевшем. Жители дома 25 на Замшиной улице переживали, что после начала строительства школы дзюдо имени Рахлина их просили не возмущаться и обещали ремонт балконов и фасадов, но так проект и не реализовался, хотя сама школа уже вот-вот откроется (чиновники покивали и пообещали актуализировать программу). Представительница ЖСК с улицы Мечникова переживала из-за обещанной, но пока замороженной программы КРТ (реновации) — якобы из-за того, что дом может попасть в эту программу, там передвинули сроки капремонта.



Самой эмоциональной оказалась представительница дома на улице Вавиловых: «Вы забрали уборку внутридомовых проездов, но ни разу не убирали за два года. В 2023 году у нас люди два месяца не выходили на улицу. Машины с низкой посадкой задевали днищем глыбы по 40 см. И вы просите сейчас нас помочь? Не обижайтесь, но мы не будем. 26 заявок по 04. Нас игнорировали». Стоит отдать должное главе Калининского района — он попросил прощения: «Прошлый руководитель жилищного агентства не справился, у нас произошла реформа уборки, он не смог организовать работу и поэтому сейчас на его месте другой человек. Я должен извиниться». Но это не помогло. «Где вы были тогда? У людей вопросы», — не успокаивалась активная руководительница. «Мы были здесь. Как и вы были там», — философски рассудил Петриченко, поблагодарил даму за честный ответ и добавил, что в администрации будут знать, что в этом доме им помогать не будут.



Впрочем, тема уборки оказалась даже не самой горячей.

Сразу несколько руководителей управляющих компаний пожаловались на рекламу сайтов наркоторговли — она появляется постоянно, а им, соответственно, нужно постоянно ее закрашивать. «Не закрашивать было бы неправильно, чем больше рекламы, тем больше молодых людей, которых это может затронуть. К сожалению, такая проблема есть во всем городе. С каждым днем преступники все изощреннее. Они используют сеть даркнет, где пользуются ВПН. Но у правоохранителей сейчас тоже есть свои инструменты: камеры системы «Безопасный город», фотоловушки на местах закладок», — рассказал Петриченко. По его словам, в районе подумывают даже над тем, чтобы создать специальный чат, куда можно было бы жаловаться на закладчиков, минуя формальности в виде написания заявлений в полицию.



При упоминании закладок с места вскочил мужчина, представляющий ЖСК с проспекта Науки. «У нас полдома разрисовано. Бабушки сажают цветы, вы нас просите показывать, какие мы делаем цветники, а в этих цветниках постоянно прячут закладки. Я звоню в полицию, они отвечают, что скоро приедут. Но пока они едут, я успеваю пообещать этому закладчику, что высеку его, а он грозится бабушкам стекла разбить. Может, пора уже еще один отдел полиции открыть? Или камеру нам поставить — не за наш счет, а за счет города».



Когда зашла речь про сотрудников полиции, Петриченко вздохнул: «Мы пожинаем плоды решения прошлого руководства МВД о сокращении кадров». А про камеры пообещал чиновник подумать и даже собрать по этому поводу отдельное совещание. Правда, и к этому предложению нашлось отдельное замечание: оказывается, камеры не только помогают, но иногда и мешают сотрудникам управляющих компаний — например, их штрафуют за неубранную территорию, то есть увеличение камер будет не только в плюс, но и в минус. «Я поговорю с ГАТИ, чтобы не хулиганили», — улыбнулся глава.



После обсуждения закладок плавно перешли к теме «наливаек». Жителей дома 88 корпус 6 по Гражданскому проспекту уже не один месяц беспокоит магазин «Росал». «Все обоссали, а Пыжик (глава муниципалитета «Академическое») нам еще и скамейки поставил. Говорил, что для бабушек, а на самом деле там просто отель для алкашей получился. Мы из-за них не спим. Даже плакат хотели на дом повесить «Губернатор, мы не спим», но нам это сделать запретили», — возмущалась глава управляющей компании. Ее сосед с улицы Вавиловых чуть менее эмоционально, но с той же живостью также жаловался на магазин «Красное и белое»: куда ни обращались — все разводят руками и ничего сделать не могут, а посетители пьянствуют с утра до ночи. На помощь чиновникам, которые явно попали в безысходную ситуацию, пришел активист Александр Виноградов, который на встрече представился как защитник прав потребителей, не упомянув, что он еще и кандидат в губернаторы. Возмущенным главам управляющих компаний он предложил обратиться в Заксобрание, где как раз меняют закон о работе этих самых «наливаек» в жилых домах.



От выпивки к еде — совхозы возят по району скоропортящиеся молочные продукты, не получая на это разрешение, торгуют с колес. Затем вспомнили про мусор и контейнерные площадки, поругали мусорного оператора. Под конец публика так расхрабрилась, что зазвучали даже самые острые вопросы: «Я жена офицера, меня люди спрашивают, сейчас время страшное, что мне людям говорить?» О том, куда бежать, если что, жене офицера так и не ответили — ее перебил коллега, которого больше интересовала вырубка деревьев.

Встречу решили завершить, когда пошел ее третий час, в зале начался уже откровенный шум, а про выборы уже почти все и забыли. Хотя, может быть, и зря.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»

