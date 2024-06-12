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    Следственная комиссия ООН опубликовала отчет о действиях Израиля в Газе

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    Израильские власти совершили военные преступления и преступления против человечности, говорится в отчете Независимой международной следственной комиссии ООН по расследованию событий на палестинской территории. Документ опубликован на сайте ООН. В отчете также отмечается, что, согласно данным комиссии, речь может идти о нарушении международного гуманитарного права и международного партнерства за права человека.

    «Израильские власти последовательно представляли свои военные цели как уничтожение всего ХАМАСа, освобождение израильских заложников и предотвращение будущих угроз государству Израиль, исходящих из сектора Газа, однако их действия и последствия их действий указывают на другие мотивы, включая месть и наказание», — говорится в отчете (перевод с английского).

    В частности, комиссия утверждает, что заявления официальных лиц Израиля могли оказаться подстрекательством, направленным «на систематическое обесчеловечивание палестинцев».

    Отчет представят к обсуждению на 56-й очередной сессии Совета по правам человека, которая пройдет с 18 июня по 12 июля этого года в Женеве.

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