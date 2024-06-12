Следственная комиссия ООН опубликовала отчет о действиях Израиля в Газе

Израильские власти совершили военные преступления и преступления против человечности, говорится в отчете Независимой международной следственной комиссии ООН по расследованию событий на палестинской территории. Документ опубликован на сайте ООН. В отчете также отмечается, что, согласно данным комиссии, речь может идти о нарушении международного гуманитарного права и международного партнерства за права человека.



«Израильские власти последовательно представляли свои военные цели как уничтожение всего ХАМАСа, освобождение израильских заложников и предотвращение будущих угроз государству Израиль, исходящих из сектора Газа, однако их действия и последствия их действий указывают на другие мотивы, включая месть и наказание», — говорится в отчете (перевод с английского).