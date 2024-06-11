    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 17

    1 м/с, зап

    753мм

    70%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd88.99eur95.64

    Генерал Попов из СИЗО может отправиться на СВО. Решение за командованием

    2161
    15 комментариев

    Арестованный по статье о мошенничестве генерал Иван Попов может оказаться на спецоперации, если соответствующее ходатайство в Следственный комитет направит командующий Южным военным округом — эта норма в РФ ещё не применялась. Об этом 11 июня пишет РИА Новости со ссылкой на адвоката Сергея Буйновского.

    «Попов — действующий военнослужащий, у него заключён контракт с Минобороны. У командующего воинской части есть право подать ходатайство в СК или [председателю СК] Бастрыкину Александру Ивановичу», — заявил Сергей Буйновский. По его словам, данные изменения в Уголовно-процессуальном кодексе действуют с мая 2024 года, но пока на практике еще не применялись.

    Адвокат пояснил, что такое ходатайство может направить вышестоящий командир Ивана Попова — вплоть до начальника Генштаба ВС РФ. На данном этапе защита готовит документы для отправки Попова в зону боевых действий.

    Генерал-майор Попов был отстранен от командования 58-й армией в июле 2023 года после доклада о проблемах в армии, о чём он поведал в аудиосообщении, размещенном в закрытом чате. В мае этого года его арестовали по уголовному делу о мошенничестве. Следствие полагает, что генерал причастен к хищению более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией. Ранее стало известно, что Попов назвал других фигурантов дела. По версии СК, Попов действовал якобы в составе организованной группы совместно с «Цоковым и Моисеевым». Экс-заместитель командующего ЮВО, генерал-лейтенант Олег Цоков погиб прошлым летом. Личность Моисеева прессе неизвестна. Накануне ТАСС сообщил, что по делу арестован еще один фигурант — гражданское лицо, чье имя не уточняется.

    Иван Попов все обвинения отрицает.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Генерал-майор Иван Попов
    ЛАЙК0
    СМЕХ8
    УДИВЛЕНИЕ5
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 15

    26592706611 Июн 2024 в 12:33
    Бывший сенатор от Карачаево-Черкессии Рауф Арашуков, отбывающий пожизненное лишение свободы, всеми способами пытается выйти на свободу.
              
    А для этого нужны большие средства. Семейство Арашуковых уже выставило на продажу особняк, расположенный на западе Италии, в элитном районе недалеко от курорта, стоимостью 12 миллионов евро.
              
    По словам собеседника, Арашуков  ранее уже обращался в Администрацию президента с просьбой отправить его на СВО в качестве добровольца. Однако Арашукову осуществить свои планы помешали неожиданные изменения в уголовном законодательстве, из которых следует, что со статьей 210 УК РФ, имеющейся в послужном списке экс сенатора, на СВО не берут.
    На этом Арашуков останавливаться не собрался. Как говорит источник, Арашуков к решению этой проблемы подключил своего влиятельного названного брата Рамзана Кадырова.
    Кадыров пока не может решить этот вопрос...................
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    15
    close