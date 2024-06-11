Генерал Попов из СИЗО может отправиться на СВО. Решение за командованием

Арестованный по статье о мошенничестве генерал Иван Попов может оказаться на спецоперации, если соответствующее ходатайство в Следственный комитет направит командующий Южным военным округом — эта норма в РФ ещё не применялась. Об этом 11 июня пишет РИА Новости со ссылкой на адвоката Сергея Буйновского.

«Попов — действующий военнослужащий, у него заключён контракт с Минобороны. У командующего воинской части есть право подать ходатайство в СК или [председателю СК] Бастрыкину Александру Ивановичу», — заявил Сергей Буйновский. По его словам, данные изменения в Уголовно-процессуальном кодексе действуют с мая 2024 года, но пока на практике еще не применялись.

