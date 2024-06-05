В Комарово двое в масках напали с ножом на жену экс-директора СЗИУ РАНХиГС Шамахова

В Комарово двое в масках напали с ножом на жену экс-директора СЗИУ РАНХиГС Владимира Шамахова. Об этом стало известно «Фонтанке» 5 июня.
По нашим данным, нападение на Галину произошло в среду около полудня на даче Шамаховых. Она успела нажать тревожную кнопку. Будучи в сознании, женщина сказала, что на неё напали двое в масках. У пострадавшей проникающие ранения, ее увезли в больницу. Сейчас Галина Шамахова в реанимации.
В 2002–2004 годах Владимир Шамахов был впервые избран ректором Северо-Западной академии государственной службы (будущий СЗИУ РАНХиГС). С 2004 по 2007 год был заместителем главы Федеральной таможенной службы. Позже занимал пост заместителя руководителя Аппарата российского правительства и работал в коммерческих структурах.
В мае 2011 года Владимир Шамахов стал директором Северо-Западного института управления РАНХиГС. На сайте вуза сказано, что с 24 января 2022 года пост директора занимает Андрей Хлутков. Сейчас Владимир Александрович является научным руководителем СЗИУ РАНХиГС.