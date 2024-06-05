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    В Комарово двое в масках напали с ножом на жену экс-директора СЗИУ РАНХиГС Шамахова

    8583
    14 комментариев

    В Комарово двое в масках напали с ножом на жену экс-директора СЗИУ РАНХиГС Владимира Шамахова. Об этом стало известно «Фонтанке» 5 июня.

    По нашим данным, нападение на Галину произошло в среду около полудня на даче Шамаховых. Она успела нажать тревожную кнопку. Будучи в сознании, женщина сказала, что на неё напали двое в масках. У пострадавшей проникающие ранения, ее увезли в больницу. Сейчас Галина Шамахова в реанимации.

    В 2002–2004 годах Владимир Шамахов был впервые избран ректором Северо-Западной академии государственной службы (будущий СЗИУ РАНХиГС). С 2004 по 2007 год был заместителем главы Федеральной таможенной службы. Позже занимал пост заместителя руководителя Аппарата российского правительства и работал в коммерческих структурах.

    В мае 2011 года Владимир Шамахов стал директором Северо-Западного института управления РАНХиГС. На сайте вуза сказано, что с 24 января 2022 года пост директора занимает Андрей Хлутков. Сейчас Владимир Александрович является научным руководителем СЗИУ РАНХиГС.

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    Комментарии 14

    Повестка дна05 Июн 2024 в 13:31
    +100500 Фонтанке в карму за то, что напали в Комарово, а не в Комарове
    +2−0
    Панкихой05 Июн 2024 в 13:23
    Видать денежки-то водятся. А раз так, то это бы Экс.
    +2−2
    Заливщик голосовых планок05 Июн 2024 в 13:10
    В масках? В тех, что в школах на Разговорах о Важном(ТМ) разговаривают? Или в медицинских? Вопрос важный!
    +12−0
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