Маркетплейсы хотят обязать подтверждать качество товаров у Росаккредитации

В закон о защите прав потребителей планируется внести изменения, которые обяжут маркетплейсы подтверждать качество товаров у Росаккредитации. Об этом руководитель Росаккредитации Назарий Скрыпник сообщил в интервью ТАСС, опубликованном 5 июня , в преддверии ПМЭФ.



«Уже более полугода длится процесс, который был запущен коллегами из Госдумы», — сказал Скрыпник.



Если товар продается на маркетплейсе и подлежит сертификации, он должен будет соответствовать двум требованиям: «онлайн-площадка должна предоставлять место для размещения ссылки, а продавец обязан ее разместить», пояснил глава Росаккредитации.

