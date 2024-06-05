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    Маркетплейсы хотят обязать подтверждать качество товаров у Росаккредитации

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    4 комментария

    В закон о защите прав потребителей планируется внести изменения, которые обяжут маркетплейсы подтверждать качество товаров у Росаккредитации. Об этом руководитель Росаккредитации Назарий Скрыпник сообщил в интервью ТАСС, опубликованном 5 июня, в преддверии ПМЭФ.

    «Уже более полугода длится процесс, который был запущен коллегами из Госдумы», — сказал Скрыпник.

    Если товар продается на маркетплейсе и подлежит сертификации, он должен будет соответствовать двум требованиям: «онлайн-площадка должна предоставлять место для размещения ссылки, а продавец обязан ее разместить», пояснил глава Росаккредитации.

    В настоящее время проводится эксперимент с добровольным участием. В проекте, по словам Скрыпник, около 20 участников, среди которых Ozon, Wildberries, «Яндекс Маркет», «Сбермегамаркет», «Магнит», «Леруа Мерлен», Metro.

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    Комментарии 4

    Гугуцэ05 Июн 2024 в 09:07
    Что нам это даст? Ах да, цены вырастут.
    +2−0
    Полно Вам, батюшка05 Июн 2024 в 08:14
    Да здравствует подполье!
    +5−0
    Неглупая05 Июн 2024 в 07:28
    Ещё одна кормушка для скрыпника с комарильей
    +5−0
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