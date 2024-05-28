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    Невролог расскажет, что делать с бессонницей

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    Каким должен быть хороший сон и почему у многих он «не получается»? 31 мая узнаем о нарушениях сна с точки зрения неврологии и о том, можно ли справиться с инсомнией самостоятельно. 18+

    Фото: pixabay.com
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    В 2023 году россияне купили на 9,5% больше препаратов с мелатонином (действующим веществом, которое входит в препараты от бессонницы), чем в 2022-м. И пока это пятилетний рекорд. По данным ВЦИОМ, на сон не жалуется 51% опрошенных россиян. По другим опросам, жалуется примерно 40%. Причем отсутствие дисциплины как главную причину (просмотр сериалов и прочее) назвали 20%, а стресс — 14%.

    Удивительно, но если заснуть удается только через полчаса — это еще формально не бессонница. Норма засыпания — 3–30 минут. И если одну ночь вообще заснуть не могли — тоже не бессонница: инсомния — это когда трудности с засыпанием (по-научному — «трудности инициации сна») случаются трижды в неделю и чаще.

    Как смотрит доказательная медицина на проблему инсомнии? Как справляться с бессонницей самому? Почему иногда тот, кто спит по 5 часов, может быть бодрее спящего 10 часов? Об этом на лекции «Бессонница» проекта «Зануда» расскажет Ирина Галеева, врач-невролог, сомнолог, автор книги «Вынос мозга» и блога о медицине «Доктор Галеева». Встречаемся в лектории бара «Бухарест» (Бухарестская ул., д. 114, к. 1). Начало в 19:00.

    Александра Шеромова

    Фото: pixabay.com

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