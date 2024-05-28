Вандалы осквернили изображения героев СВО у Богословского кладбища

Уголовное дело готовятся возбудить в полиции Калининского района Петербурга по факту выходки вандалов. Неизвестные испортили изображения героев СВО у Богословского кладбища, пожелав всем смерти. Об этом «Фонтанке» стало известно 28 мая.



О портретах бойцов, перечеркнутых черным маркером, сообщили в полицию накануне вечером. Изображения находятся на хозпостройках между кладбищем и железнодорожными путями. Действия вандалов в объектив камер видеонаблюдения не попали. С места правоохранительные органы изъяли отпечатки и смывы краски.

