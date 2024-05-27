Рекордсмен по победам на Roland Garros Рафаэль Надаль впервые проиграл в первом раунде чемпионата

Испанский теннисист Рафаэль Надаль 27 мая проиграл Александру Звереву из Германии со счетом 3:6, 6:7, 3:6 в первом круге Открытого чемпионата Франции Roland Garros.
Игра продолжалась 3 часа 6 минут и стала первым проигрышем испанца в первом круге «Ролан Гаррос» за всю его спортивную карьеру. Надаль является обладателем 14 титулов Открытого чемпионата Франции — такого количества нет больше ни у кого: всего он одержал 112 побед при четырех поражениях. Он также 22-кратный победитель турниров серии «Большого шлема» и обладатель карьерного «Золотого шлема» в одиночном разряде.
Ранее испанский теннисист заявлял, что нынешний сезон станет последним в его карьере: прошлый сезон Надаль пропустил из-за травмы и не смог восстановиться к началу нынешнего. Однако от прощальной церемонии в этом году он отказался, возможно не исключая, что может продолжить выступления в будущем.
В последний раз Рафаэль Надаль выиграл Roland Garros в 2022 году. В настоящий момент он 275-я ракетка мира.
Зверев — четвертая ракетка мира. Он родился в семье эмигрировавших из СССР теннисистов. Во втором круге «Ролан Гаррос» он сыграет с победителем матча Давид Гоффен (Бельгия) — Джованни Мпетши Перрикар (Франция).