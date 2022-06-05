Рафаэль Надаль выиграл Roland Garros-2022

В Париже в воскресенье, 5 июня, завершился один из четырёх самых престижных теннисных турниров мира — Roland Garros (Открытый чемпионат Франции) с призовым фондом более 43 млн евро. Победителем стал испанец Рафаэль Надаль.
В финале Надаль обыграл норвежского теннисиста Каспера Рууда со счётом 6:3, 6:3, 6:0.
36-летний Рафаэль Надаль является рекордсменом по победам на Roland Garros, на его счету теперь 14 парижских титулов. В общей сложности также это его 22-я победа на турнирах Большого шлема в одиночном разряде, что является рекордом.
Сейчас Надаль занимает пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
«Фонтанка» писала, что ранее испанский теннисист наряду с несколькими звёздными коллегами раскритиковал решение организаторов Уимблдона о недопуске к этому турниру россиян и белорусов.