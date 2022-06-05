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    Рафаэль Надаль выиграл Roland Garros-2022

    987
    2 комментария

    В Париже в воскресенье, 5 июня, завершился один из четырёх самых престижных теннисных турниров мира — Roland Garros (Открытый чемпионат Франции) с призовым фондом более 43 млн евро. Победителем стал испанец Рафаэль Надаль.

    В финале Надаль обыграл норвежского теннисиста Каспера Рууда со счётом 6:3, 6:3, 6:0.

    36-летний Рафаэль Надаль является рекордсменом по победам на Roland Garros, на его счету теперь 14 парижских титулов. В общей сложности также это его 22-я победа на турнирах Большого шлема в одиночном разряде, что является рекордом.

    Сейчас Надаль занимает пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

    «Фонтанка» писала, что ранее испанский теннисист наряду с несколькими звёздными коллегами раскритиковал решение организаторов Уимблдона о недопуске к этому турниру россиян и белорусов.

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    Комментарии (2)

    07A
    Рафа, спасибо за поддержку СВО,проводимую Россией! Никогда не бывал в Париже, но в Киев скоро приедем!
    VKuser604254
    Рафа величайший! Спасибо за эти эмоции! Не знаю даже, кому хотелось больше этого 14 титула - самому Рафе или его болельщикам)) Спасибо за то, что мне довелось видеть однажды тебя вживую на кортах Парижа) Величайший и скромнейший чемпион. Снимаю шляпу и благодарю!!!
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