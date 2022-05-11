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    Организаторов Уимблдона жестко накажут за недопуск российских и белорусских игроков

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    9 комментариев

    Один из четырех самых престижных теннисных турниров Уимблдон ждет наказание за недопуск россиян и белорусов. Как сообщает 11 мая The Telegraph, правление Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), вероятно, в ближайшее время примет предложение игроков не назначать рейтинговые очки за выступление на Уимблдоне.

    Ожидается, что решение будет вынесено в течение одного-двух дней. В этом случае Уимблдон в 2022 году по сути станет выставочным турниром с призовым фондом более 40 млн евро.

    В совет игроков ATP входят действующие игроки Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Энди Маррей и еще девять человек. Ранее Надаль критиковал недопуск россиян и белорусов. Британец Маррей также не поддержал организаторов Уимблдона.

    К такому же решению склоняется Женская теннисная ассоциация (WTA).

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    Комментарии (9)

    Кот Ученый
    В международных организациях есть порядочные люди???
    dedmoroz_5e4d8827384c2
    хорошие новости от мировых спортсменов, респект, одной из богатейших спортивных федераций в мире!
    эти если выключат финансирование, выдернут свой рекламный шнур из глобального ТВ-ящика, турнир сдохнет в одночасье//
    Cashmare
    пардоньте-с, а у модератора с головой всё в порядке, или переработалса, бедняга, на фоне декомментаризации?
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