Организаторов Уимблдона жестко накажут за недопуск российских и белорусских игроков

Один из четырех самых престижных теннисных турниров Уимблдон ждет наказание за недопуск россиян и белорусов. Как сообщает 11 мая The Telegraph, правление Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), вероятно, в ближайшее время примет предложение игроков не назначать рейтинговые очки за выступление на Уимблдоне.



Ожидается, что решение будет вынесено в течение одного-двух дней. В этом случае Уимблдон в 2022 году по сути станет выставочным турниром с призовым фондом более 40 млн евро.



В совет игроков ATP входят действующие игроки Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Энди Маррей и еще девять человек. Ранее Надаль критиковал недопуск россиян и белорусов. Британец Маррей также не поддержал организаторов Уимблдона.

