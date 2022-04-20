Российским и белорусским теннисистам официально запретили выступать на Уимблдоне

Ассоциация лаун-тенниса Великобритании (LTA) выпустила официальное заявление совместно с Всеанглийским клубом лаун-тенниса (AELTC), согласно которому теннисисты из России и Белоруссии не смогут принять участие в турнирах под их эгидой в 2022 году, в том числе в Уимблдоне — одном из четырёх турниров «Большого шлема». Об этом 20 апреля сообщает Championat.com.



LTA стала первой теннисной организацией, которая отказала представителям РФ и Белоруссии в допуске к соревнованиям. В данный момент спортсмены из этих двух стран допускаются на турниры под эгидой ATP, WTA и ITF в нейтральном статусе.

