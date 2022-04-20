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    Российским и белорусским теннисистам официально запретили выступать на Уимблдоне

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    6 комментариев

    Ассоциация лаун-тенниса Великобритании (LTA) выпустила официальное заявление совместно с Всеанглийским клубом лаун-тенниса (AELTC), согласно которому теннисисты из России и Белоруссии не смогут принять участие в турнирах под их эгидой в 2022 году, в том числе в Уимблдоне — одном из четырёх турниров «Большого шлема». Об этом 20 апреля сообщает Championat.com.

    LTA стала первой теннисной организацией, которая отказала представителям РФ и Белоруссии в допуске к соревнованиям. В данный момент спортсмены из этих двух стран допускаются на турниры под эгидой ATP, WTA и ITF в нейтральном статусе.

    Отметим, что решение о недопуске российских и белорусских спортсменов к участию в Уимблдоне не стало неожиданным. Ранее о нём, как о вполне вероятном, уже писали западные СМИ.

    Уимблдон-2022 пройдёт с 27 июня по 10 июля. Действующим победителем соревнований в мужском одиночном разряде является серб Новак Джокович, в женском одиночном — австралийка Эшли Барти.

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    Комментарии (6)

    Савва Морозов
    После паралимпийцев - как-то не удивляют эти...
    274671282
    Лицемерие, глупость, цинизм, двойные стандарты. Может что то упустил?
    dedmoroz_5e4d8827384c2
    а-ха-ха, если Косово в ОИ участвует, то можно сыграть за Абхазию или за Ю. Осетию))
    у нас флагов много, и все наши, и ничуть не меньше , чем Британском Содружестве)))
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