Sportico: Российских теннисистов не пустят на Уимблдон

Российские спортсмены, как ожидается, не будут допущены к участию в Уимблдоне в этом году из-за военной спецоперации на Украине, пишет 19 апреля Sportico. Будут ли «забанены» теннисисты из Белоруссии, пока неясно.
«Запрет на участие российских игроков не позволит второй ракетке мира Даниилу Медведеву и Андрею Рублеву, занявшему восьмое место, участвовать в мужской жеребьевке. Анастасия Павлюченкова занимает 15-е место в женском рейтинге», — цитирует публикацию Reuters.
Организаторы планируют объявить о решении в середине мая.
Уимблдонский теннисный турнир пройдёт с 27 июня по 10 июля.
В настоящее время российские и белорусские спортсмены могут выступать на турнирах под эгидой ATP и WTA в нейтральном статусе. Таким образом, Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) может стать первой теннисной организацией, которая откажет россиянам в допуске к соревнованиям.