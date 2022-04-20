    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 6

    4 м/с, с-в

    771мм

    65%

    Подробнее
    usd79.03eur85.97
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияТуризмОбраз жизниОбразованиеПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Sportico: Российских теннисистов не пустят на Уимблдон

    2134
    обсудить

    Российские спортсмены, как ожидается, не будут допущены к участию в Уимблдоне в этом году из-за военной спецоперации на Украине, пишет 19 апреля Sportico. Будут ли «забанены» теннисисты из Белоруссии, пока неясно.

    «Запрет на участие российских игроков не позволит второй ракетке мира Даниилу Медведеву и Андрею Рублеву, занявшему восьмое место, участвовать в мужской жеребьевке. Анастасия Павлюченкова занимает 15-е место в женском рейтинге», — цитирует публикацию Reuters.

    Организаторы планируют объявить о решении в середине мая.

    Уимблдонский теннисный турнир пройдёт с 27 июня по 10 июля.

    В настоящее время российские и белорусские спортсмены могут выступать на турнирах под эгидой ATP и WTA в нейтральном статусе. Таким образом, Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) может стать первой теннисной организацией, которая откажет россиянам в допуске к соревнованиям.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний