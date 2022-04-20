Sportico: Российских теннисистов не пустят на Уимблдон

Российские спортсмены, как ожидается, не будут допущены к участию в Уимблдоне в этом году из-за военной спецоперации на Украине, пишет 19 апреля Sportico. Будут ли «забанены» теннисисты из Белоруссии, пока неясно.



«Запрет на участие российских игроков не позволит второй ракетке мира Даниилу Медведеву и Андрею Рублеву, занявшему восьмое место, участвовать в мужской жеребьевке. Анастасия Павлюченкова занимает 15-е место в женском рейтинге», — цитирует публикацию Reuters.



Организаторы планируют объявить о решении в середине мая.

