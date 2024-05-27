Заслуженная артистка России Рамиля Искандер получила 6,5 года колонии по делу о наркотиках

Приговор заслуженной артистке России Рамиле Искандер (Хисамовой), которую признали виновной в покушении на особо крупный сбыт наркотиков, огласил суд в Пензе 27 мая.

Актриса получила шесть с половиной лет лишения свободы, передает РИА Новости. По версии следствия, она купила 2,6 килограмма наркотиков, которые планировала перепродать.

Актрису задержали в августе прошлого года. Сообщалось, что в машине и дома было найдено около двух килограммов запрещенных веществ. Тогда женщина отказалась от дачи показаний.

