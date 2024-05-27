Утята из Удельного парка делят дом с пластиковыми бутылками

Из-за нехватки урн и помоек в Удельном парке мусор заполняет канавы и пруды, и утята подрастают в окружении пластиковых бутылок и стаканчиков. Впечатляющие кадры фотографа Антона Кубышкина публикует 27 марта сообщество «Грибы и Грибники СПб».
«График вывоза мусора обходит выходные дни. Хотя именно в выходные дни основной трафик в парке. И основное количество мусора скапливается именно в выходные и праздничные дни, когда у людей есть свободное время, и они хотят отдохнуть», — рассказывает фотограф.
В парке есть одно место, где урн более чем достаточно — детская площадка. Хотелось бы, чтобы так было на всей территории парка, отмечает фотограф.