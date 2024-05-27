Лев Лурье представит путеводитель по Петербургу Чехова

28 мая в «Подписных изданиях» пройдет презентация новой книги Льва Лурье «Петербург чеховского времени. Исторический путеводитель».
Книга знакомит читателей с Петербургом Чехова, где Антон Павлович бывал с 1885 по 1897 год. Кроме погружения в культурную и общественно-политическую жизнь российской столицы, читателей ждут три маршрута прогулок по местам, связанным с именем великого русского писателя: адреса его родных и друзей, любимые рестораны и театры, издательства и редакции журналов.
Лев Лурье — историк, писатель, журналист, автор книг «Петербург Достоевского», «Ленинград Довлатова», «Град обреченный», «Над вольной Невой».
Начало презентации в 19:00, вход свободный по регистрации. 16+