    Сейчас

    +26˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +26˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 25

    3 м/с, ю-з

    769мм

    36%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd89.7eur97.1

    Лев Лурье представит путеводитель по Петербургу Чехова

    369
    обсудить

    28 мая в «Подписных изданиях» пройдет презентация новой книги Льва Лурье «Петербург чеховского времени. Исторический путеводитель».

    Фото: bhv.ru/
    ПоделитьсяПоделиться

    Книга знакомит читателей с Петербургом Чехова, где Антон Павлович бывал с 1885 по 1897 год. Кроме погружения в культурную и общественно-политическую жизнь российской столицы, читателей ждут три маршрута прогулок по местам, связанным с именем великого русского писателя: адреса его родных и друзей, любимые рестораны и театры, издательства и редакции журналов.

    Лев Лурье — историк, писатель, журналист, автор книг «Петербург Достоевского», «Ленинград Довлатова», «Град обреченный», «Над вольной Невой».

    Начало презентации в 19:00, вход свободный по регистрации. 16+

    Фото: bhv.ru/

    По теме

    КраеведениеКуда сходить бесплатно
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close