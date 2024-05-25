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    В Кремле прокомментировали публикацию Financial Times о новой мобилизации в России

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    В России нет потребности в мобилизации, набор контрактников-добровольцев в стране проходит очень активно. Так пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 25 мая прокомментировал РИА Новости опубликованную в издании Financial Times информацию о возможной новой мобилизации в конце 2024 или начале 2025 года.

    Песков напомнил, что глава государства Владимир Путин неоднократно заявлял об отсутствии потребности в мобилизации в России.

    Представитель Кремля усомнился, что Financial Times понимает реальную картину ситуации.

    «...можно только сказать, вы знаете, что у нас очень активно идет и продолжается набор добровольцев-контрактников, он идет на ежедневной основе», — цитирует агентство Пескова.

    О том, что России не требуется вторая волна мобилизации, президент, в частности, говорил в конце 2023 года. Кроме того, в конце марта 2024 года на тот момент глава Минобороны Сергей Шойгу заявлял, что дополнительная мобилизация не требуется и для создания «санитарной зоны» у границ Белгородской области.

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