В Кремле прокомментировали публикацию Financial Times о новой мобилизации в России

В России нет потребности в мобилизации, набор контрактников-добровольцев в стране проходит очень активно. Так пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 25 мая прокомментировал РИА Новости опубликованную в издании Financial Times информацию о возможной новой мобилизации в конце 2024 или начале 2025 года.



Песков напомнил, что глава государства Владимир Путин неоднократно заявлял об отсутствии потребности в мобилизации в России.



Представитель Кремля усомнился, что Financial Times понимает реальную картину ситуации.



«...можно только сказать, вы знаете, что у нас очень активно идет и продолжается набор добровольцев-контрактников, он идет на ежедневной основе», — цитирует агентство Пескова.



О том, что России не требуется вторая волна мобилизации, президент, в частности, говорил в конце 2023 года. Кроме того, в конце марта 2024 года на тот момент глава Минобороны Сергей Шойгу заявлял, что дополнительная мобилизация не требуется и для создания «санитарной зоны» у границ Белгородской области.

