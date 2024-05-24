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    Доступ к архивным документам и фотографиям Петербурга станет бесплатным на сутки

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    По случаю Дня города Архивный комитет на одни сутки — 27 мая — откроет бесплатный доступ к документам на сайте. Среди них — метрические книги Петербурга и Петербургской губернии, книги записи актов гражданского состояния за 1918–1924 годы, коллекции учетных партийных документов, исторические фотографии города, альбомы актерских проб для картин «Ленфильма» в 1951–1987 годах и другие оцифрованные документы.

    Для того чтобы воспользоваться возможностью, нужно иметь регистрацию на сайте. Тем, у кого ее нет, можно зарегистрироваться через подтвержденную учетную запись на «Госуслугах».

    В обычное время просмотр оцифрованных документов архивного фонда Санкт-Петербурга возможен за плату. В доступе — 355 тысяч документов Центрального государственного архива кинофонофотодокументов, 30 тысяч — Центрального государственного архива, 50 тысяч — Центрального государственного исторического архива, 18 тысяч — Центрального государственного архива историко-политических документов, 4 тысячи — Центрального государственного архива научно-технической документации и 21 тысяча — Центрального государственного архива литературы и искусства.

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