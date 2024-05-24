Доступ к архивным документам и фотографиям Петербурга станет бесплатным на сутки

По случаю Дня города Архивный комитет на одни сутки — 27 мая — откроет бесплатный доступ к документам на сайте. Среди них — метрические книги Петербурга и Петербургской губернии, книги записи актов гражданского состояния за 1918–1924 годы, коллекции учетных партийных документов, исторические фотографии города, альбомы актерских проб для картин «Ленфильма» в 1951–1987 годах и другие оцифрованные документы.



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