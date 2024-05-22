ЦИК убрала из итогового логотипа выборов-2024 восклицательный знак

Центризбирком утвердил итоговый вариант логотипа Единого дня голосования 8 сентября 2024 года, убрав из него восклицательный знак. Об этом 22 мая сообщается в официальном телеграм-канале комиссии.

«Доработали и утвердили логотип предстоящей в сентябре избирательной кампании», — заявила председатель ЦИК Элла Памфилова, уточнив, что при его доработке были учтены пожелания и рекомендации коллег из регионов.