ЦИК убрала из итогового логотипа выборов-2024 восклицательный знак

Центризбирком утвердил итоговый вариант логотипа Единого дня голосования 8 сентября 2024 года, убрав из него восклицательный знак. Об этом 22 мая сообщается в официальном телеграм-канале комиссии.
«Доработали и утвердили логотип предстоящей в сентябре избирательной кампании», — заявила председатель ЦИК Элла Памфилова, уточнив, что при его доработке были учтены пожелания и рекомендации коллег из регионов.
15 мая ЦИК представила логотип Единого дня голосования, исполненный в цветах флага России, — среди прочего в нем присутствовал восклицательный знак. На следующий день московский муниципальный депутат от Басманного округа Павел Иванов (КПРФ) на своей странице в VK сообщил, что направил запрос директору ФСБ Александру Бортникову, в котором заявил, что в конце логотипа присутствует символ, «до степени неразличимости схожий» с символикой штабов Алексея Навального* (признаны экстремистской организацией, деятельность запрещена на территории РФ). Политик попросил запретить логотип и провести проверку в отношении ЦИК.
Элла Памфилова тогда же заявила, что не видит причин комментировать «параноидальные измышления провокаторов и бездельников», отметив, что изначальный логотип был проектом и был разослан в регионы как раз для обсуждения.
*признаны экстремистской организацией, деятельность запрещена на территории РФ.