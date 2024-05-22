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    ЦИК убрала из итогового логотипа выборов-2024 восклицательный знак

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    Центризбирком утвердил итоговый вариант логотипа Единого дня голосования 8 сентября 2024 года, убрав из него восклицательный знак. Об этом 22 мая сообщается в официальном телеграм-канале комиссии.

    «Доработали и утвердили логотип предстоящей в сентябре избирательной кампании», — заявила председатель ЦИК Элла Памфилова, уточнив, что при его доработке были учтены пожелания и рекомендации коллег из регионов.

    Фото 1:ЦИК России
    Фото 2:ЦИК России
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    15 мая ЦИК представила логотип Единого дня голосования, исполненный в цветах флага России, — среди прочего в нем присутствовал восклицательный знак. На следующий день московский муниципальный депутат от Басманного округа Павел Иванов (КПРФ) на своей странице в VK сообщил, что направил запрос директору ФСБ Александру Бортникову, в котором заявил, что в конце логотипа присутствует символ, «до степени неразличимости схожий» с символикой штабов Алексея Навального* (признаны экстремистской организацией, деятельность запрещена на территории РФ). Политик попросил запретить логотип и провести проверку в отношении ЦИК.

    Элла Памфилова тогда же заявила, что не видит причин комментировать «параноидальные измышления провокаторов и бездельников», отметив, что изначальный логотип был проектом и был разослан в регионы как раз для обсуждения.

    *признаны экстремистской организацией, деятельность запрещена на территории РФ.

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