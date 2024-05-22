Президент Турции забрал у правительства полномочия объявлять мобилизацию

В случае возникновения внутренних или внешних угроз президент Турции сможет самостоятельно объявлять частичную или всеобщую мобилизацию в республике, следует из новых законодательных норм, опубликованных 22 мая в официальном правительственном вестнике Resmi gazete. Полномочия объявлять мобилизацию перешли президенту от правительства. В случае «восстания, серьезной угрозы национальной безопасности республики, ее территориальной целостности, войны» глава республики сможет объявить мобилизацию одним своим указом. После того как документ опубликован в правительственном вестнике, он незамедлительно вступает в силу, хотя формально решение должен утвердить и парламент, пишет ТАСС.

В обновленном законе указывается, что при мобилизации все ранее уволенные из армии, жандармерии и береговой охраны военнослужащие будут считаться состоящими в запасе и могут быть призваны. Пресса отмечает, что под призыв, таким образом, попадают военные, которые были уволены из армии в период действия режимов чрезвычайного положения, в том числе по подозрению в участии в заговорах или антиправительственной деятельности. Также мобилизации подлежат военнослужащие, которых уволили со службы после попытки устроить госпереворот в 2016 году.

Одновременно с этим закон вводит регламент призыва граждан, покинувших Турцию. Дипведомства будут публиковать списки резервистов, которым нужно будет вернуться в республику. Опубликованный список будет считаться официальной повесткой. Кроме того, президент сможет засекречивать решения и циркуляры о процедуре мобилизации. Решение о конфиденциальности также принимает глава государства.

15 мая СМИ сообщили о том, что Эрдоган перед депутатами парламента заявил о новой попытке государственного переворота в стране, организаторами которой он видит сторонников проповедника Фетхуллаха Гюлена, который сейчас проживает в США. Министр внутренних дел Али Ерликая заявил в соцсетях о масштабной полицейской операции в 62 провинциях, в ходе которой было задержано 544 подозреваемых. Кроме того, сообщалось о полицейском рейде в управлении безопасности Анкары и в домах высокопоставленных должностных лиц, по итогам которого была задержана группа полицейских по подозрению в «заговоре с целью совершения преступления».