На Украине приняли закон об ужесточении мобилизации

Верховная рада во втором и окончательном чтении приняла закон, ужесточающий правила мобилизации. Об этом
Основное содержание документа заключается в ужесточении проведения мобилизации, в том числе наказаний за уклонение, уточнении категорий лиц, подлежащих мобилизации. Ожидается, что принятый закон позволит мобилизовать сотни тысяч украинцев. Украинские СМИ сообщают, что мобилизационный потенциал Украины составляет около
Поддержали инициативу 283 депутата, против высказался
Закон вступит в силу через месяц после подписания президентом.
Ранее на Украине приняли закон, снижающий возраст мобилизации с 27 до