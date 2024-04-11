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    На Украине приняли закон об ужесточении мобилизации

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    15 комментариев

    Верховная рада во втором и окончательном чтении приняла закон, ужесточающий правила мобилизации. Об этом 11 апреля пишут российские ТАСС и РИА Новости.

    Основное содержание документа заключается в ужесточении проведения мобилизации, в том числе наказаний за уклонение, уточнении категорий лиц, подлежащих мобилизации. Ожидается, что принятый закон позволит мобилизовать сотни тысяч украинцев. Украинские СМИ сообщают, что мобилизационный потенциал Украины составляет около 700 тысяч человек. Положение о демобилизации через 36 месяцев убрали из документа по просьбе Генштаба ВСУ. Этот пункт хотят вынести на рассмотрение отдельно.

    Поддержали инициативу 283 депутата, против высказался 21 парламентарий, еще 15 — воздержались. Ранее экс-председатель украинского парламента Дмитрий Разумков, который теперь возглавляет межфракционную депутатскую группу «Разумная политика», заявлял, что финальная версия законопроекта появилась в последний момент, что не позволяет депутатам физически ознакомиться с несколькими сотнями страниц сравнительной таблицы к документу. Он заявил, что группа не будет голосовать за эту инициативу. Против финальной версии проекта также выступила партия экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность».

    Закон вступит в силу через месяц после подписания президентом.

    Ранее на Украине приняли закон, снижающий возраст мобилизации с 27 до 25 лет. Действующий президент Владимир Зеленский в декабре 2023 года заявил о необходимости призвать в ВС Украины еще 500 тысяч человек.

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    МобилизацияЗаконУкраина

    Комментарии 15

    28010748511 Апр 2024 в 12:08
    Две партии были против. но против проголосовало 15 человек?
    +0−0
    Цепной пёс кровавого прижима11 Апр 2024 в 12:03
    А ведь кое кто здесь неустанно смеялся над сообщениями о том, что ВС РФ "взяли два села".
    А оно вон чем обернулось.
    +0−0
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