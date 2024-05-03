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    Видео с хлопком в Павловске. Слушайте

    Громкий звук в Павловске попал на видео. Слушайте

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    6 комментариев

    Громкий звук, который слышали утром 3 мая в Пушкине и Павловске, зафиксировали камеры видеонаблюдения. Короткий ролик публикует Гражданское объединение Пушкинского района в своём телеграм-канале «Гражданин Пушкин».

    Как уже писала «Фонтанка», по данным администрации Пушкинского района, громкий хлопок прозвучал в 07:14 в Павловске на территории заброшенной ТЭЦ в переулке Мичурина. После осмотра выяснилось, что повреждено основание 60-метровой трубы ТЭЦ на площади около 5 квадратных метров. Никто не пострадал. Пожарные и полиция прибыли на место происшествия.

    Чуть больше года назад, 26 апреля 2023 года, жители Пушкина и Павловска также слышали громкий звук. Отыскать эпицентр удалось в Павловске. «Фонтанка» показывала воронку в заброшенной котельной, нашлись остатки закопанной в землю бочки. СК возбудил уголовное дело. Смотрите фоторепортаж на «Фонтанке».

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