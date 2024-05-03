Громкий звук в Павловске попал на видео. Слушайте

Громкий звук, который слышали утром 3 мая в Пушкине и Павловске, зафиксировали камеры видеонаблюдения. Короткий ролик публикует Гражданское объединение Пушкинского района в своём телеграм-канале «Гражданин Пушкин».
Как уже писала «Фонтанка», по данным администрации Пушкинского района, громкий хлопок прозвучал в 07:14 в Павловске на территории заброшенной ТЭЦ в переулке Мичурина. После осмотра выяснилось, что повреждено основание 60-метровой трубы ТЭЦ на площади около 5 квадратных метров. Никто не пострадал. Пожарные и полиция прибыли на место происшествия.