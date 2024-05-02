TikTok стал полностью доступен в России

Соцсеть с короткими видео TikTok стала полностью доступна для пользователей мобильных операционных систем iOS и Android в России. В этот четверг, 2 мая, убедился корреспондент «Фонтанки».

В ленте появились новые видеоролики. Также журналисту удалось опубликовать короткое видео.

В начале марта 2022 года TikTok объявил о прекращении распространения нового контента в России из-за закона о фейках про ВС РФ . Тогда сервис не ушел из России, но заблокировал возможность россиянам выкладывать новые видеоролики.



Недавно депутат и замглавы думского комитета по информационной политике Антон Горелкин рассказал, что для TikTok может быть разработан специальный режим с удалением политического спорного контента, если соцсеть решит вернуться в Россию.