    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 9

    1 м/с, сев

    767мм

    51%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd92.05eur98.64

    TikTok стал полностью доступен в России

    7406
    7 комментариев

    Соцсеть с короткими видео TikTok стала полностью доступна для пользователей мобильных операционных систем iOS и Android в России. В этот четверг, 2 мая, убедился корреспондент «Фонтанки».

    В ленте появились новые видеоролики. Также журналисту удалось опубликовать короткое видео.

    В начале марта 2022 года TikTok объявил о прекращении распространения нового контента в России из-за закона о фейках про ВС РФ. Тогда сервис не ушел из России, но заблокировал возможность россиянам выкладывать новые видеоролики.

    Недавно депутат и замглавы думского комитета по информационной политике Антон Горелкин рассказал, что для TikTok может быть разработан специальный режим с удалением политического спорного контента, если соцсеть решит вернуться в Россию.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ТикТок
    ЛАЙК1
    СМЕХ8
    УДИВЛЕНИЕ4
    ГНЕВ9
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close