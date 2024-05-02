«Я не считаю себя жертвой преступления». За что судят жену главреда «Новой газеты Европа»*

Фото: Объединённая пресс-служба судов Новгородской области Поделиться Поделиться





В Великом Новгороде прошли прения по громкому уголовному делу 16-летней давности. На скамье подсудимых — обвиняемая в покушении на убийство собственной дочери Антонина Мартынова, многие годы находившаяся в федеральном розыске. О её внезапном задержании стало известно из СМИ. В публикациях говорилось, что к преступлению может быть причастен муж обвиняемой, «заядлый либерал», главный редактор «Новой газеты Европа»* (организация признана нежелательной в России) Кирилл Мартынов**. В 2008 году присяжные признали Мартынову виновной, а теперь её уже совершеннолетняя дочь называет произошедшее несчастным случаем и умоляет суд не разлучать с матерью.



19-летняя Алиса узнала свои настоящее имя и дату рождения только после задержания матери Антонины Мартыновой в апреле 2024 года. У девушки не оформлен паспорт. Она не ходила в школу, образование получала дома, занимаясь онлайн с репетиторами. Мама называла её Марией.

В 2008 году в Великом Новгороде суд присяжных признал Антонину Мартынову виновной в покушении на убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии. По версии следствия, женщина толкнула двухлетнюю дочь Алису с площадки третьего этажа. Девочка пролетела более шести метров и ударилась о бетонный пол. В больнице у неё зафиксировали ушибленную рану, перелом нижней челюсти. Оказались выбиты три молочных зуба. Единственным свидетелем по делу стал 11-летний Егор. По его словам, он видел, как женщина просовывала ребёнка между железными прутьями перил, а затем скинула девочку с высоты. На оглашение вердикта Мартынова не явилась. Позже её объявили в федеральный розыск.



Новгородские СМИ периодически вспоминали эту историю и со ссылкой на источник писали, что розыск продолжается, но фигурантка дела вместе с дочерью скорее всего живет в другом регионе.

В июле 2023 года на НТВ вышел сюжет, в котором говорилось, что МВД возобновило проверку по новгородскому делу, потому что к преступлению может быть причастен муж Антонины, глава «Новой газеты Европа» (организация признана нежелательной в России) Кирилл Мартынов. По словам ведущей, ключевые свидетели по делу «странным образом умерли один за другим». Журналисты поговорили с другом погибшего Егора Артемом. Мужчина пересказал версию друга и добавил: муж Антонины уже тогда был «заядлым либералом» и «силен в пиаре», с его подачи организовали кампанию в поддержку обвиняемой. Также, по словам Артема, Мартынов эмигрировал, он «против СВО, русофоб и на этом там и зарабатывает».

Организованную 16 лет назад кампанию по обличению «новгородского милицейско-прокурорского беспредела» вспомнил и новгородский криминальный журналист Алексей Коряков. В 2007-м он лично разговаривал с 11-летним Егором и присутствовал на суде, когда вердикт «виновна» вынесли 11 присяжных и только один член коллегии был против.

11 апреля 2024 года СМИ сообщили о задержании Антонины Мартыновой. В картотеке Новгородского областного суда отмечается, что производство по делу возобновили 3 апреля.

На первом заседании прокурор Николай Жуков отметил, что срок давности преступления не истек, так как на это время производство приостанавливалось, добавив, что присяжные уже признали виновной Мартынову, а значит, позиция её взрослой дочери вряд ли имеет решающее значение.



Сторона обвинения настаивает: Мартынова скинула ребенка, девочка якобы была «препятствием в личной жизни» матери. Женщина развелась с отцом дочери и была в отношениях с Кириллом Мартыновым. Брак они оформили во время процесса, он действителен до сих пор.

Психолого-психиатрическая экспертиза признала Антонину Мартынову вменяемой. По версии подсудимой, произошедшее 16 лет назад — несчастный случай. Мать Антонины Мартыновой, уходя, не закрыла дверь. Девочка выбежала на лестничную площадку, Мартынова выбежала за ней, но не смогла удержать.



В материалах дела есть акт осмотра жилья Мартыновой органами соцобеспечения в 2007 году. Семья жила в комнате площадью 17 квадратных метров, по всем нормам, без конфликтов. Бабушка активно участвовала в воспитании внучки. Никаких жалоб на них не было.



На втором заседании выступила 19-летняя Алиса. В судебном процессе у нее статус потерпевшей. Девушка с трудом говорила, постоянно сбивалась из-за слез. Хоть она не ходила в школу и узнала свое настоящее имя только после задержания матери, но Алиса настаивает — её не прятали от общества. Она училась дома, мама нанимала репетиторов. Алиса ни разу не была в поликлинике, но ездила в детские лагеря, посещала музеи.



«Я хорошо жила, она не обижала меня. Делала все возможное, чтобы вырастить меня. Мне будет тяжело без матери, когда я вступаю во взрослую жизнь, — сказала Алиса. — Я считаю, что это был несчастный случай».

Объединённая пресс-служба судов Новгородской области

Адвокат потерпевшей Мария Воропинова уточнила, что она «представитель жертвы», а не обвинения. По её словам, Алиса жила обычной жизнью, Антонина Мартынова уже восстановила социальную справедливость, вырастив дочь в хороших условиях. Воропинова попросила назначить условное наказание и ниже низшего предела.



«Присяжные не дали шанса Алисе быть с мамой. И мать решилась на отчаянный шаг. Считает ли Алиса маму преступницей? Нет. Считает ли себя потерпевшей? Нет», — сказала Воропинова.

Сторона защиты, адвокат Мартыновой Анна Паничева в своем выступлении отметила, что у судьи есть возможность не согласиться с мнением присяжных или распустить коллегию.

Гособвинитель считает, что Мартынова «существенно ограничила социализацию» Алисы. Прокурор запросил 10 лет колонии общего режима.



Следующее заседание назначено на 7 мая. Антонина Мартынова выступит с последним словом.

Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

* Организация признана нежелательной в России.

** Внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов.

