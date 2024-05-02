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    Полиция накрыла на Невском элитный интим-салон. Клиентов заманивали скидками и кешбэком

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    Полиция пресекла деятельность подпольного заведения, в котором предоставляли интимные услуги исключительно обеспеченным посетителям, на Невском, 88. Об этом 2 мая сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

    пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

    Сотрудники уголовного розыска Центрального района задержали трех администраторов заведения, после чего выехали в Москву, где задержали организатора нелегального бизнеса, 27-летнего жителя Петербурга. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 241 УК РФ — «Организация занятия проституцией».

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    Как удалось выяснить, интим-салон работал с мая 2022 года, средний чек на услуги составлял от 40 тыс. до 180 тыс. рублей. Кроме того, для постоянных клиентов в борделе действовала гибкая система скидок и кешбэк за каждого нового приведенного клиента. По подсчетам оперативников, денежный оборот заведения за полтора года составил миллионы рублей.

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