Жизнь с раком. Король Карл III впервые пообщался с британцами после начала лечения онкологического заболевания

Король Великобритании Карл III вернулся к своим общественным обязанностям 30 апреля — впервые после того, как у него диагностировали рак. Об этом сообщает CNN. О его диагнозе Букингемский дворец сообщил в феврале 2024-го .



Первой встречей после долгого перерыва стало публичное посещение онкологического центра при университетском колледже Макмиллан в Лондоне. 75-летний король вместе с женой Камиллой пообщался там с пациентами и врачами. Он сам около 30 лет поддерживает фонд помощи больным раком Macmillan Cancer Support, а его супруга участвует в жизни благотворительной организации Maggie's, которая работает в этом же направлении.



Во время публичного визита в онкологический центр король обратил особое внимание на оборудование для ранней диагностики рака. Кроме этого, он пообщался персонально с несколькими пациентами и упомянул в разговоре о том, что и сам сегодня должен пройти сеанс химиотерапии.



Накануне Карл III стал покровителем крупной неправительственной организации по исследованию рака Cancer Research UK.

