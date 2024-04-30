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    Жизнь с раком. Король Карл III впервые пообщался с британцами после начала лечения онкологического заболевания

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    Король Великобритании Карл III вернулся к своим общественным обязанностям 30 апреля — впервые после того, как у него диагностировали рак. Об этом сообщает CNN. О его диагнозе Букингемский дворец сообщил в феврале 2024-го.

    Первой встречей после долгого перерыва стало публичное посещение онкологического центра при университетском колледже Макмиллан в Лондоне. 75-летний король вместе с женой Камиллой пообщался там с пациентами и врачами. Он сам около 30 лет поддерживает фонд помощи больным раком Macmillan Cancer Support, а его супруга участвует в жизни благотворительной организации Maggie's, которая работает в этом же направлении.

    Во время публичного визита в онкологический центр король обратил особое внимание на оборудование для ранней диагностики рака. Кроме этого, он пообщался персонально с несколькими пациентами и упомянул в разговоре о том, что и сам сегодня должен пройти сеанс химиотерапии.

    Накануне Карл III стал покровителем крупной неправительственной организации по исследованию рака Cancer Research UK.

    Хотя Букингемский дворец ранее объявил, что король будет постепенно возвращаться к общественной жизни, события и торжественные мероприятия с его участием могут быть скорректированы с учетом его состояния здоровья.


    На май запланирована встреча Карла III c императором и императрицей Японии.

    Месяц назад стало известно, что рак обнаружен и у 42-летней принцессы Уэльской Кейт Миддлтон (невестка короля Карла III), она тоже проходит курс химиотерапии.

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