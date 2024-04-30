Жизнь с раком. Король Карл III впервые пообщался с британцами после начала лечения онкологического заболевания

Король Великобритании
Первой встречей после долгого перерыва стало публичное посещение онкологического центра при университетском колледже Макмиллан в Лондоне.
Во время публичного визита в онкологический центр король обратил особое внимание на оборудование для ранней диагностики рака. Кроме этого, он пообщался персонально с несколькими пациентами и упомянул в разговоре о том, что и сам сегодня должен пройти сеанс химиотерапии.
Накануне
Хотя Букингемский дворец ранее объявил, что король будет постепенно возвращаться к общественной жизни, события и торжественные мероприятия с его участием могут быть скорректированы с учетом его состояния здоровья.
На май запланирована встреча
Месяц назад стало известно, что рак обнаружен и у