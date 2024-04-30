Пожары бушуют в Улан-Удэ, их разгоняет ураганный ветер

Пять пожаров в Улан-Удэ и пригородах тушат местные спасатели, сражаясь с ураганным ветром. Губернатор региона публикует пугающую картинку.
Кадры с одного из пожаров опубликовал глава Бурятии Алексей Цыденов вечером 30 апреля. Он отметил, что в городе ураганный ветер, а все силы МЧС и ГО ЧС подняты по тревоге.
тг-канал Алексея Цыденова
Мэр города сообщил, что из некоторых районов началась эвакуация, горит частный сектор. «Ha Бypвoдe вoзгopaниe жилыx дoмoв. Пpoвoдим зaceдaниe кoмиccии пo ЧC. Paзвopaчивaeм пyнкт вpeмeннoгo paзмeщeния нa бaзe cпopтивнoй шкoлы», — цитирует мэра издание «Аригус».
МЧС России
МЧС распространило видеосъемку тушения пожара — сообщается, что ему был присвоен повышенный ранг сложности, но в настоящее время открытое горение ликвидировано.
МЧС Республики Бурятия
В эвакуации также задействована полиция. Жителей просят ни в коем случае не разжигать костры.