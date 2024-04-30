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    Выборг на майские праздники заполонили туристы. В городе стало тесно

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    Фото: читательница «Фонтанки» Ирина
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    Фото из Выборга с «Фонтанкой» поделилась читательница, которая периодически навещает средневековый город. Для тех, кто также как Ирина, бывал в Выборге в разные сезоны и годы, картинка покажется удивительной — на одной из главных туристических улиц, которая ведет к крепости, буквально не протолкнуться. Благо, некоторое время назад власти городе сделали ее пешеходной.

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    Давка и на платформах, сообщают в соцсетях гости и жители города. Правда, некоторые связывают это не столько с многолюдностью, сколько со сменой пропускного режима турникетов.

    Толпы, разумеется, и на замковом острове, при том что башня святого Олафа на реставрации. Зато открыт и вот-вот зацветет парк Монрепо, недавно прошедший полную реставрацию.

    Судя по всему, ажиотаж только в Выборге — на очереди и толпы не жалуются гуляющие в Пушкине, Павловске, Петергофе и Гатчине.

    Зато рекордные очереди в других городах — парк Галицкого в Краснодаре начал собирать людей под своими стенами ранним утром. В Японском саду цветет сакура. Как и в ботаническом саду в Петербурге.

    Фото: читательница «Фонтанки» Ирина

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