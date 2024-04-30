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    Из Кронштадта в больницу увезли электрика. Он буквально загорелся на рабочем месте

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    В тяжелом состоянии с серьезными ожогами в больницу был доставлен электромонтажник. Его одежда и сапоги загорелись во время установки трансформаторной будки.

    Как стало известно «Фонтанке», 36-летний электромонтажник приехал в Кронштадт как сотрудник подрядной организации, в его задачи входил монтаж новой трансформаторной подстанции.

    Накануне утром во время работ на Цитадельской дороге ему необходимо было болгаркой спилить старые трубы. В процессе на монтажника попало что-то горючее и начался пожар. Конкретные обстоятельства пока загадка. Эксперты изучают сапоги, болгарку и штаны электрика. Сам он в крайне тяжелом состоянии в больнице. У приезжего из ЛНР ожоги 70% тела.

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