В тяжелом состоянии с серьезными ожогами в больницу был доставлен электромонтажник. Его одежда и сапоги загорелись во время установки трансформаторной будки.
Как стало известно «Фонтанке», 36-летний электромонтажник приехал в Кронштадт как сотрудник подрядной организации, в его задачи входил монтаж новой трансформаторной подстанции.
Накануне утром во время работ на Цитадельской дороге ему необходимо было болгаркой спилить старые трубы. В процессе на монтажника попало что-то горючее и начался пожар. Конкретные обстоятельства пока загадка. Эксперты изучают сапоги, болгарку и штаны электрика. Сам он в крайне тяжелом состоянии в больнице. У приезжего из ЛНР ожоги 70% тела.
Из Кронштадта в больницу увезли электрика. Он буквально загорелся на рабочем месте
В тяжелом состоянии с серьезными ожогами в больницу был доставлен электромонтажник. Его одежда и сапоги загорелись во время установки трансформаторной будки.
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