Киты на краю света и северное сияние: чем еще манит российских туристов Териберка

Ради таких кадров многие сюда едут из разных уголков России Фото: Алексей Кабанихин Поделиться Поделиться





Арктика — притягательный регион даже для тех, кто живет и работает в ней долгие годы. Порой северяне даже предпочитают отпуску на Черном море Белое или Баренцево. Так, например, архангельский фотограф-экстремал с опытом работы в национальном парке «Русская Арктика» Алексей Кабанихин отправился на отдых в Териберку Мурманской области. Он рассказал 29.RU, как прошла фотоохота на китов и почему одного дня для такого путешествия мало.



Териберка — село на Мурманском берегу Кольского полуострова, в устье одноименной реки, которая впадает в губу Териберскую Баренцева моря. Драма «Левиафан», снятая в 2014 году в Териберке, принесла селу волну популярности — теперь туда особенно часто едут туристы за северным сиянием, китами, красивыми видами и северной кухней.

«Прелесть Териберки — в ее труднодоступности» Посетить Териберку — давняя мечта Алексея Кабанихина. Он хотел сделать снимки северного сияния за полярным кругом, а его супруга — посмотреть на китов вблизи.

Как рассказывает фотограф, на рынке туристических услуг Мурманской области много игроков, поэтому выбор туроператоров для путешествия в Териберку был большой. Многие предлагают туры одного дня, но Кабанихины, чтобы точно успеть выполнить задуманное, выбрали четырехдневный тур. Путешествие обошлось в 44 тысячи рублей на двоих без учета авиабилетов.

В тур были включены проживание, питание и трансфер. Когда супруги добрались до Мурманска, их встретили в аэропорту и довезли до места назначения Фото: Алексей Кабанихин Поделиться Поделиться





— Вся прелесть Териберки в ее труднодоступности, и мы этого счастья тоже хлебнули. Дорога туда от Мурманска — около ста километров. Часть дороги — в тундре, там часто снегопады, и местные дорожные службы иногда не успевают это убирать. Часто чистят одну дорожную полосу, и движение выстраивается колоннами — так мы и добирались. Одна — в Териберку, другая — обратно. По-другому, к сожалению, туда не попасть, разве что на вертолете за нескромные деньги — такое мы тоже наблюдали, прямо рядом с домом, — рассказывает Алексей.



Фотограф добавил, что ему с женой очень повезло: пара попала в первую колонну и приехала в Териберку днем, а вторую группу из 16 человек задержали, и туристы попали в место назначения только вечером, потеряв почти целый день.

Так выглядела колонна туристов Фото: Алексей Кабанихин Поделиться Поделиться





Недоступность — это даже плюс, считает фотограф, по его мнению, территория естественным образом защищена от большого наплыва туристов.

— Было наслаждение, что все бегут, пытаясь успеть за один день всё увидеть, а мы наслаждались тихонечко и размеренно — это важно. С погодой не сильно повезло. Было около нуля, дул ветер. Там всегда дует, и это уже поднадоело. Хорошо, что он был не северный, иначе в море было бы гораздо сложнее выйти, — говорит Алексей Кабанихин. «Галочку по китам мы поставили» Во второй день тура супруги отправились на прогулку по окрестностям, на Териберский водопад, знаменитый пляж «Яйца драконов» с большими камнями и батарею береговой обороны 199-го отдельного артиллерийского дивизиона — объект культурного наследия региона.

Ходить в этой локации не так просто, надо запастись терпением и юмором Фото: Алексей Кабанихин Поделиться Поделиться





— Пешеходные маршруты не совсем легкого уровня. От локации до локации нас довозил микроавтобус, но пешком тоже ходили. Местность скалистая, ножки поболели. С рюкзаком и двумя фотоаппаратами шея отваливалась к вечеру.



Со стороны батареи киты очень близко подходили к берегу, плескались совсем рядом. Удалось заснять их с берега. Алексей Кабанихин, фотограф из Архангельска

На следующий, третий день путешествия ему удалось снять китов еще и с воды. Группу туристов разделили на две части и по очереди выходили с ними на лодках в море.

Алексей Кабанихин рассказывает, что всем удалось «поймать» китов: и хвосты, и бока Фото: Алексей Кабанихин Поделиться Поделиться





Когда рядом разворачивается такое зрелище Автор: Алексей Кабанихин

— От лодки это было, наверное, метров 10–15. Иногда получалось совсем близко, между лодками. Киты выныривали с хвостом или показывали спинку, когда дышали. Тут спасают объектив и серийная съемка. Вода светлеет, когда кит выныривает. Тут уже на уровне некой интуиции понимаешь, сложно объяснить, — говорит Алексей.

Галочку по китам мы поставили. Встретить их сложно. Обычно они идут за кормовой базой, а плавать рядом с берегом без повода не в их стиле. Алексей Кабанихин, фотограф из Архангельска

Алексей узнал, что в Териберке последние пару лет косяки рыбы, например селедки, заходят близко к берегу и продолжительное время не уходят, что не очень характерно для них. Так киты и подходят близко к берегу.



Чтобы вычислить местоположение огромного млекопитающего, опытные капитаны катеров прибегают к хитрости: достают специальные поисковые эхолоты, с помощью которых вычисляют косяки рыбы. Впрочем, этим занимаются и обычные рыбаки, которые любезно соглашаются покатать туристов на небольшом судне и показать китов. Алексей подметил, что им в этом деле помогает не только аппаратура, но и чуйка.

Все туристы тогда остались с фотографиями китов Фото: Алексей Кабанихин Поделиться Поделиться





Спокойствие и умиротворение Алексей Кабанихин — профессиональный охотник за северным сиянием и даже ведет свой ресурс, в котором оповещает о вспышках в Архангельске и по области. Не мог он пропустить это чудо в небе и здесь.

— Когда мы ехали туда, я видел прогнозы и больших иллюзий застать сияние у меня не было. У нас, в Архангельской области, я бы на такие прогнозы даже смотреть не стал. А в Мурманской области ребята-организаторы все-таки приняли решение три ночи подряд ездить с нами за северным сиянием. В первую ночь у нас не получилось его посмотреть, а в две последующие вышло.

В поездке в Териберку всегда есть риск не встретить то, за чем ехал Фото: Алексей Кабанихин Поделиться Поделиться





Небольшое, неяркое, такое быстрое. Раз сверкнуло и убежало. С показателями не поспоришь. В целом вся команда нафоткалась и осталась довольна. Алексей Кабанихин, фотограф из Архангельска

А вот в том, что северная кухня в Териберке не разочарует, сомнений у туристов не было. Алексей отметил, что многие местные блюда основаны на рыбе.



— Баренцево море побогаче, чем Белое, в плане живности. У нас был ужин с местной рыбой, гребешками, морскими ежами и камчатским крабом. Очень красиво, вкусно и необычно было. В Териберке много ресторанов и частных гостиниц. Проблем с выбором еды не было, — поделился он.



Алексей рассказывает, что Териберка притягивает много туристов, в том числе и иностранных. Даже путешественников из Китая не пугает холодное, далекое село на берегу Баренцева моря.

В селе есть и арт-объекты Фото: Алексей Кабанихин Поделиться Поделиться





— Красивое и суровое место. Я знал это и раньше, но путешествие стало таким подтверждением, что да, отдыхать можно не только на южном теплом море, но и на северных морях. Пусть этот отдых будет совсем иным, но тем он и интереснее. За четыре дня были перезагрузка, красивые виды, уединение, спокойствие, шум моря, наслаждение. С большим удовольствием съездили, и очень надеюсь, что поедем еще. Хотелось бы посмотреть Териберку еще летом или осенью, когда тундра цветет, — подытожил Алексей Кабанихин. Предлагаем посмотреть, какие пейзажи ему встретились на пути.

Фото: Алексей Кабанихин Поделиться Поделиться





Фото: Алексей Кабанихин Поделиться Поделиться





Фото: Алексей Кабанихин Поделиться Поделиться





Фото: Алексей Кабанихин Поделиться Поделиться





Фото: Алексей Кабанихин Поделиться Поделиться





Фото: Алексей Кабанихин Поделиться Поделиться





Фото: Алексей Кабанихин Поделиться Поделиться





Фото: Алексей Кабанихин Поделиться Поделиться





Фото: Алексей Кабанихин Поделиться Поделиться





Фото: Алексей Кабанихин Поделиться Поделиться





Фото: Алексей Кабанихин Поделиться Поделиться





Фото: Алексей Кабанихин Поделиться Поделиться





Фото: Алексей Кабанихин Поделиться Поделиться





Фото: Алексей Кабанихин Поделиться Поделиться





Фото: Алексей Кабанихин Поделиться Поделиться





Фото: Алексей Кабанихин Поделиться Поделиться





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Фото: Алексей Кабанихин Поделиться Поделиться





Фото: Алексей Кабанихин Поделиться Поделиться





Фото: Алексей Кабанихин Поделиться Поделиться





Провели бы отпуск на северном берегу? Да Нет