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    «Не за горами формирование правительства». Матвиенко «спасла» министра Котякова, которого отчитал Володин

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    В ходе заседания Совета законодателей в Петербурге председателя Госдумы Вячеслава Володина не устроили нечеткие ответы министра труда Антона Котякова. Глава нижней палаты парламента в этой связи напомнил о скорой смене правительства.

    «Нам важно, чтобы министр был эффективный, чтобы можно было потом отчитаться [перед избирателями] за его работу. <...> Нам, конечно, хочется, чтобы и здесь вы со своей стороны понимали, а не уходили за размытые формулировки», — возмутился Вячеслав Володин, который попросил привести конкретные данные по регионам, в том числе в вопросе семейной политики.

    В ситуацию вмешалась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая предложила, чтобы министр Котяков развенуто ответил на все поставленные вопросы в рамках парламентских слушаний.

    «Но это как решится его судьба в будущем, потому что не за горами у нас формирование правительства», — возразил Вячеслав Володин, отметив, что если глава министерства будет отмалчиваться, то его место может занять другой.

    Согласно действующему законодательству, правительство слагает свои полномочия перед вновь избранным президентом РФ. Впервые правительство будет полностью сформировано по новым правилам, установленным поправками к Конституции РФ. Премьер-министра и его заместителей и министров будет утверждать Госдума, а глав МВД, МЧС, Минобороны, МИД и Минюста президент будет назначать после консультаций с Советом Федерации.

    Однако Матвиенко возразила тем, что министрами не разбрасываются. В этом главы обеих палат парламента сошлись.

    26 апреля в Петербурге проходит заседание Совета законодателей. В нем принимают участие члены Совета Федерации, Госдумы, правительства и региональных заксобраний. Ожидается, что на съезде выступит и глава государства.

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    Валентина МатвиенкоВячеслав ВолодинАнтон Котяков
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