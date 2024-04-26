«Не за горами формирование правительства». Матвиенко «спасла» министра Котякова, которого отчитал Володин

В ходе заседания Совета законодателей в Петербурге председателя Госдумы Вячеслава Володина не устроили нечеткие ответы министра труда Антона Котякова. Глава нижней палаты парламента в этой связи напомнил о скорой смене правительства.

«Нам важно, чтобы министр был эффективный, чтобы можно было потом отчитаться [перед избирателями] за его работу. <...> Нам, конечно, хочется, чтобы и здесь вы со своей стороны понимали, а не уходили за размытые формулировки», — возмутился Вячеслав Володин, который попросил привести конкретные данные по регионам, в том числе в вопросе семейной политики.

