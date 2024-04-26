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    Путин примет участие в заседании Совета законодателей в Петербурге

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    Президент РФ Владимир Путин сегодня работает в Петербурге. Он принимает участие в Совете законодателей, который второй день заседает в Таврическом дворце.

    «Фонтанка.ру»

    Совет законодателей при Федеральном Собрании Российской Федерации — ежегодное мероприятие. Также в городе находятся председатель Государственной думы Вячеслав Володин, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, лидеры фракций и руководители профильных комитетов обеих палат парламента.

    В этот раз члены Совета обсудят вопросы повышения рождаемости и поддержки семей с детьми, а также ход реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

    Заседание началось в 11 часов, Валентина Матвиенко говорит о повышении рождаемости. Президента пока нет.

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