Путин примет участие в заседании Совета законодателей в Петербурге

Президент РФ Владимир Путин сегодня работает в Петербурге. Он принимает участие в Совете законодателей, который второй день заседает в Таврическом дворце.
«Фонтанка.ру»
Совет законодателей при Федеральном Собрании Российской Федерации — ежегодное мероприятие. Также в городе находятся председатель Государственной думы Вячеслав Володин, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, лидеры фракций и руководители профильных комитетов обеих палат парламента.
В этот раз члены Совета обсудят вопросы повышения рождаемости и поддержки семей с детьми, а также ход реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».
Заседание началось в 11 часов, Валентина Матвиенко говорит о повышении рождаемости. Президента пока нет.