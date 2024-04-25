«АвтоВАЗ» может повысить цены на машины в мае

«Лады» могут подорожать. Решение о поднятии цен «АвтоВАЗ» может принять в ближайшее время, рассказал в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей 25 апреля глава автогиганта Максим Соколов.



По его словам, за последнее время серьезно возросла себестоимость производства автомобилей и увеличились санкционные риски. Из-за этого «АвтоВАЗ» и поставщики компонентов «вынуждены применять сложные логистические и финансовые цепочки», передает ТАСС.

«Все это создает предпосылки для пересмотра цен. В ближайшее время примем выверенное решение», — сказал Соколов. На уточняющий вопрос, будет ли подорожание в мае, он ответил: «Резюмируя все, что я сказал, — да», пишет РБК. Глава компании добавил, что подорожание будет «точно меньше инфляции».