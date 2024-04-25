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    «АвтоВАЗ» может повысить цены на машины в мае

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    «Лады» могут подорожать. Решение о поднятии цен «АвтоВАЗ» может принять в ближайшее время, рассказал в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей 25 апреля глава автогиганта Максим Соколов.

    По его словам, за последнее время серьезно возросла себестоимость производства автомобилей и увеличились санкционные риски. Из-за этого «АвтоВАЗ» и поставщики компонентов «вынуждены применять сложные логистические и финансовые цепочки», передает ТАСС.

    «Все это создает предпосылки для пересмотра цен. В ближайшее время примем выверенное решение», — сказал Соколов. На уточняющий вопрос, будет ли подорожание в мае, он ответил: «Резюмируя все, что я сказал, — да», пишет РБК. Глава компании добавил, что подорожание будет «точно меньше инфляции».

    Нынешние цены на LADA зафиксированы до мая. Сейчас в компании анализируют рынок, платежеспособный спрос и эффективность производства. Соколов отметил, что избежать дальнейших корректировок цен могут помочь отдельные меры поддержки, и компания работает над этим вопросом вместе с Минпромторгом.

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