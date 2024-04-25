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    На КАД добавят пробок у развязки с Софийской улицей

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    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Дорожные работы ограничат движение на юге кольцевой автодороги Петербурга. У развязки с Софийской улицей во второй половине мая сузят внутреннее кольцо.

    С 15 по 25 мая на 60-м километре внутреннего кольца КАД перекроют первую и вторую полосы, а на третьей и четвертой ограничат скорость до 50 км/ч, предупреждает 25 апреля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На участке будут ремонтировать деформационный шов.

    Работы выполнит ООО «ЕвроТрансСтрой». Идти они будут круглосуточно.

    Примерно в те же дни, с 17 по 28 мая, на внутреннем кольце КАД перекроют две полосы на 17-километровом участке между ЗСД и проспектом Культуры. А на развязке с Пискаревским проспектом будут по очереди перекрывать съезды.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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