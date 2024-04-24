КАД между ЗСД и Культуры лишится двух полос в мае, а развязка с Пискаревским — съездов

Ремонт дороги во второй половине мая добавит пробок на севере кольцевой автодороги Петербурга. Сузят и замедлят сразу 17 километров.
С 17 по 28 мая на участке с 11-го по 28-й километр внутреннего кольца КАД, между ЗСД и проспектом Культуры, будут закрыты вторая и третья полосы, а на первой ограничат скорость до 50 км/ч, сообщает 24 апреля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». АО «ВАД» будет устранять там колейность.
Примерно в этот же период будут ремонтировать переходно-скоростные полосы на внутреннем и внешнем кольце КАД на развязке с Пискаревским проспектом. Подрядчик АО «ВАД» и производитель работ ООО «ДСК Стрит» обновят более 1 тысячи квадратных метров покрытия. Из-за ремонта будут полностью перекрывать семь съездов.
С 6:00 17 мая до 5:00 20 мая закроют:
- съезд №1 — с Пискаревского проспекта на внешнее кольцо КАД из Петербурга;
- съезд №2 — с внешнего кольца КАД на Пискаревский проспект в Петербург;
- съезд №6 — с Пискаревского проспекта со стороны Ленобласти на внешнее кольцо КАД.
С 15:00 18 мая до 20:00 19 мая закроют съезд №7 с внутреннего кольца КАД на Пискаревский проспект в Петербург.
С 6:00 24 мая до 5:00 27 мая закроют:
- съезд №3 — с Пискаревского проспекта из области на внутреннее кольцо КАД;
- съезд №4 — с внутреннего кольца КАД на Пискаревский проспект в область;
- съезд №8 — с Пискаревского проспекта из Петербурга на внутреннее кольцо КАД.