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    КАД между ЗСД и Культуры лишится двух полос в мае, а развязка с Пискаревским — съездов

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    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Ремонт дороги во второй половине мая добавит пробок на севере кольцевой автодороги Петербурга. Сузят и замедлят сразу 17 километров.

    С 17 по 28 мая на участке с 11-го по 28-й километр внутреннего кольца КАД, между ЗСД и проспектом Культуры, будут закрыты вторая и третья полосы, а на первой ограничат скорость до 50 км/ч, сообщает 24 апреля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». АО «ВАД» будет устранять там колейность.

    Примерно в этот же период будут ремонтировать переходно-скоростные полосы на внутреннем и внешнем кольце КАД на развязке с Пискаревским проспектом. Подрядчик АО «ВАД» и производитель работ ООО «ДСК Стрит» обновят более 1 тысячи квадратных метров покрытия. Из-за ремонта будут полностью перекрывать семь съездов.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    С 6:00 17 мая до 5:00 20 мая закроют:

    1. съезд №1 — с Пискаревского проспекта на внешнее кольцо КАД из Петербурга;
    2. съезд №2 — с внешнего кольца КАД на Пискаревский проспект в Петербург;
    3. съезд №6 — с Пискаревского проспекта со стороны Ленобласти на внешнее кольцо КАД.

    С 15:00 18 мая до 20:00 19 мая закроют съезд №7 с внутреннего кольца КАД на Пискаревский проспект в Петербург.

    С 6:00 24 мая до 5:00 27 мая закроют:

    • съезд №3 — с Пискаревского проспекта из области на внутреннее кольцо КАД;
    • съезд №4 — с внутреннего кольца КАД на Пискаревский проспект в область;
    • съезд №8 — с Пискаревского проспекта из Петербурга на внутреннее кольцо КАД.
    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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