Признал вину и возместил вред. Стало известно, почему водителю, сбившему поэта Льва Рубинштейна, дали условный срок

Останкинский районный суд Москвы назначил водителю, сбившему насмерть поэта Льва Рубинштейна, условное наказание с учетом смягчающих обстоятельств, включая полное признание вины и состояние здоровья подсудимого. Это следует из решения суда, опубликованного 25 апреля на его сайте.

Из документа следует, что мужчина полностью признал вину, согласился с обвинением и раскаялся в содеянном. Дело слушалось в особом порядке. Суд признал смягчающими обстоятельствами положительные характеристики с работы и по месту жительства водителя, наличие у него тяжелых хронических заболеваний и возмещение вреда потерпевшей, инициалы которой совпадают с данными дочери поэта.