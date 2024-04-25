Признал вину и возместил вред. Стало известно, почему водителю, сбившему поэта Льва Рубинштейна, дали условный срок

Останкинский районный суд Москвы назначил водителю, сбившему насмерть поэта Льва Рубинштейна, условное наказание с учетом смягчающих обстоятельств, включая полное признание вины и состояние здоровья подсудимого. Это следует из решения суда, опубликованного 25 апреля на его сайте.
Из документа следует, что мужчина полностью признал вину, согласился с обвинением и раскаялся в содеянном. Дело слушалось в особом порядке. Суд признал смягчающими обстоятельствами положительные характеристики с работы и по месту жительства водителя, наличие у него тяжелых хронических заболеваний и возмещение вреда потерпевшей, инициалы которой совпадают с данными дочери поэта.
Сумма в решении не называется. Отмечается, что она была выплачена на основе соглашения с частной компанией, ПАО МГТС. Кроме того, суд учел совершение подсудимым «иных действий, направленных на заглаживание вреда».
Автомобиль «Фольксваген Гольф» сбил Льва Рубинштейна 8 января на улице Образцова в Москве. Момент ДТП попал на видео. Авария произошла на нерегулируемом пешеходном переходе, когда поэт переходил дорогу. Пострадавшего с тяжелыми травмами доставили в НИИ Склифосовского, он находился в реанимации. 14 января стало известно, что 76-летний поэт скончался.
В начале апреля суд признал 63-летнего водителя виновным в нарушении ПДД, повлекшем смерть по неосторожности (часть 3 статьи 264 УК РФ). Ему назначили условный срок в 1 год 8 месяцев с испытательным сроком в течение трех лет. Прокуратура Москвы обжаловала приговор, посчитав его слишком мягким.