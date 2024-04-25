Есть такая профессия — электросамокаты обслуживать. Рассказываем о специальностях, которые породило время

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Обычному петербуржцу, который в очередной раз пожалуется на криво стоящие у метро электросамокаты, вряд ли придет в голову, что для устранения беспорядка на парковке сервиса аренды есть специальный человек и ему даже за это платят деньги. «Фонтанка» рассказывает о новой профессии, которая в свете увеличения количества самокатов на квадратный метр в этом сезоне, выглядит все более востребованной.



Что надо делать?

Специальные люди, которые ходят по городу и расставляют самокаты, называются скауты или ребалансеры. Обязанности нехитрые: поддерживать порядок на виртуальной парковке своего сервиса, собирать транспорт, брошенный в неположенном месте, перемещать его в положенное и проверять состояние. Кажется, что несложно и справится даже подросток. Но не спешите пристраивать детей — на такую работу берут строго совершеннолетних.



Не стоит путать скаутов с чарджерами или энерджайзерами. Если вы представили розового кролика из рекламы, развеиваем мираж: без англицизмов эта профессия называется «специалист по замене батарей». Это люди, которые ездят по городу и меняют севшие батареи в электросамокатах на заряженные. Они могут перемещаться на самокатах или на автомобилях. Второй вариант оплачивается выше, что логично — ведь на автомобиле можно увезти и заменить больше батарей.



Те и другие работают с компаниями по договорам оказания услуг, поскольку их работа зависит от погоды и носит сезонный характер. Требованием к кандидату может стать готовность при необходимости оформить самозанятость. Также одно из требований, которое встречается в вакансиях кикшерингов, — необходимость иметь телефон на базе Android. Это обусловлено тем, что сервисное приложение, с помощью которого обслуживаются самокаты, работает только на этой операционной системе.

Как устроена работа?

«У МТС Юрент в Санкт-Петербурге порядка 100 скаутов, которые приводят в порядок самокаты на парковках. И примерно столько же чарджеров — людей, которые меняют севшие батареи самокатов на заряженные. К середине лета, в пик сезона, их число может вырасти», — сообщила «Фонтанке» директор по коммуникациям компании Алена Сухаревская.



В пресс-службе «Яндекс Go» не смогли раскрыть количество исполнителей сервиса, но отметили, что в Петербурге они обслуживают более 4 тысяч парковок.

«Стать исполнителем сервиса могут только совершеннолетние. Перед этим нужно пройти тестирование и прослушать лекции по ПДД. Исполнители также фиксируют нарушения условий использования сервиса — например, передачу аккаунта несовершеннолетним. Это повышает порядок и безопасность поездок в городе, — рассказали в компании. — Исполнители одеты в специальную форму, разработанную по правилам безопасности. Она имеет яркий цвет и светоотражающие элементы, позволяющие быть заметнее для других участников движения. Все исполнители передвигаются по городу в шлемах».



К слову, сами прокатные самокаты сервиса шлемами не оборудованы. Бо́льшая часть парка остальных сервисов тоже.

Как объяснили «Фонтанке» в Whoosh, для оперативной работы город поделен на десятки зон. Почти все они образованы вокруг какой-либо крупной точки притяжения. В разных зонах востребованность самокатов может отличаться — на одной парковке в течение дня достаточно всего несколько самокатов, а где-то спрос настолько высокий, что речь идет о десятках единиц. На каждом участке есть исполнители разных ролей. Также есть сервисная команда, которая следит за техническим состоянием самокатов и перемещает сломанные в сервисные центры. Работу каждого вида делают разные люди. Совмещать, к примеру, поддержание порядка и замену батарей не получится.



«Работа достаточно интенсивная, при этом каждая процедура четко прописана, есть понятный спектр обязанностей, поэтому при наличии желания и ответственного подхода можно добиваться значительных результатов. Что, конечно, делает такую работу востребованной. У нас есть определенный костяк — те, кто работает в сервисе с 2021 года, но какая-то часть исполнителей воспринимает её как возможность сезонной подработки и периодически меняется», — говорит пресс-секретарь сервиса Whoosh Денис Балакирев.

По его словам, есть задачи, для которых возраст исполнителя не важен. Они связаны с рекламными активностями и раздачей информационных материалов. Здесь в теории могут попробовать себя несовершеннолетние.



Сколько платят?

Зарплата скаутов может составлять от 55 до 80 тыс. рублей на руки. Такую зарплатную вилку предлагает в своей актуальной вакансии для Петербурга на hh.ru «МТС Юрент». В описании также сказано, что исполнитель может построить себе гибкий график с занятостью от 8 до 12 часов в день. С 6 утра до 10 вечера он получает гарантированную оплату 300 рублей в час. С 10 вечера до 6 утра, то есть в ночные часы, ставка увеличивается до 360 рублей в час.



«Мы сотрудничаем с этими людьми, как с самозанятыми, и стоимость их работы определяется количеством отработанных ими часов. В выходные дни час работы оплачивается на 20% выше. В среднем в месяц без учета работы в выходные скауты и чарджеры могут заработать от 50 тысяч рублей и выше», — рассказали «Фонтанке» в «МТС Юрент».

В Whoosh называют такой же уровень минимального дохода исполнителя, уточняя, что итоговая сумма зависит от того, сколько самокатов он переместил, если речь о ребалансере, или сколько зарядил, если человек работает чарджером. Также на оплате отражается спрос пользователей на самокаты.



На данный момент у сервиса нет актуальных вакансий на hh.ru для ребалансеров в Петербурге, но есть в других регионах. Например, в Тольятти пешему ребанасеру обещают платить от 43,5 тыс. рублей в месяц на руки, в Саратове — от 30 тысяч, во Владивостоке — от 52 тысяч. Еще есть такая специальность как кипер — это человек, который заряжает батареи, разгружает и погружает самокаты и аккумуляторы, моет самокаты и с осматривает на наличие повреждений. В Тольятти ему готовы платить от 40 тысяч рублей.

В Петербурге сервис ищет специалиста по замене батарей, который будет передвигаться на самокате. Платить ему готовы от 101 до 178 тысяч рублей в месяц на руки. Также компания находится в поиске водителей-чарджеров, которые займутся развозкой и заменой батарей на личном или сервисном автомобиле. Здесь зарплатная вилка ожидаемо больше: нижняя граница на уровне 128–133 тыс. рублей, верхняя — до 188 тысяч.



Входящий HeadHunter Group сервис Dream Job показывает усредненные зарплаты в компаниях на основе отзывов сотрудников. По его данным, усредненная зарплата водителя в Whoosh по стране составляет 105 тыс. рублей, но выборку составляют всего два отзыва. У «МТС Юрент», по подсчетам Dream Job, водители в среднем получают 66,5 тыс. рублей, водители-экспедиторы — 100 тыс. рублей.

«Лучше заплатите мне»

Поскольку петербуржцы часто жалуются на хаос на парковках (на устранение которого, справедливости ради, по жалобе уходит несколько минут), возникает вопрос, насколько эффективно привлекать к расставлению самокатов специальных людей. Возможно, среди обычных горожан найдутся желающие наводить порядок на парковках если не за деньги, то за какие-нибудь бонусы. Сервисы в этом необходимости не видят.



«В целом у нас нет проблем с количеством людей, которые наводят порядок на парковках. Этим могут заниматься и чарджеры, поскольку в их задачи также входит, что называется «оставить самокат в порядке». В сезон мы можем увеличивать количество исполнителей, занятых в наведение порядка и замены батарей, чтобы обеспечивать порядок в городе и доступность заряженных самокатов в городе с ростом спроса. Горожан мы в эту историю вовлекаем разве что нативно — надписями на самокатах с призывами парковаться правильно, уведомлениями в приложении, рекламными кампаниями», — говорит Алена Сухаревская.



Но для желающих помочь она добавляет, за перемещение самоката на несколько метров без включения гражданину ничего плохого не будет, несмотря на сработавшую сигнализацию. Служба безопасности сможет отличить простое перемещение с места на место на парковке от умышленной кражи.



«Каждая процедура четко прописана, что позволяет значительно увеличить эффективность действий исполнителей. Мы не видим необходимости в подключении к этому процессу неравнодушных горожан — все-таки надо понимать специфику каждого действия и работать со специальным приложением, — рассуждает Денис Балакирев. — В этой связи гораздо эффективней будет всегда помнить о том, что оставлять самокаты после поездки надо не просто в точке виртуальной парковки, но и аккуратно, чтобы он не мешал другим горожанам».

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

