Не на премии и банкеты. Прокуратура проверит, чтобы списываемые регионам кредиты шли на инвестиции

Прокуратура будет контролировать, куда идут кредиты, которые списываются регионам по инициативе президента РФ Владимира Путина. Об этом 24 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на генпрокурора РФ Игоря Краснова. https://tass.ru/ekonomika/20633967



«Надзорными средствами будем добиваться, чтобы деньги регионами направлялись на инвестиции и создание современной инфраструктуры, а не на премии, банкеты и закупку машин для чиновников», — отметил Краснов во время своего выступления в Совете Федерации.

Также Игорь Краснов уточнил, что теперь прокуратура может оспаривать сделки в суде. Благодаря этому уже была пресечена легализация 46 миллиардов рублей.