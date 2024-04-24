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    Не на премии и банкеты. Прокуратура проверит, чтобы списываемые регионам кредиты шли на инвестиции

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    Прокуратура будет контролировать, куда идут кредиты, которые списываются регионам по инициативе президента РФ Владимира Путина. Об этом 24 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на генпрокурора РФ Игоря Краснова. https://tass.ru/ekonomika/20633967

    «Надзорными средствами будем добиваться, чтобы деньги регионами направлялись на инвестиции и создание современной инфраструктуры, а не на премии, банкеты и закупку машин для чиновников», — отметил Краснов во время своего выступления в Совете Федерации.

    Также Игорь Краснов уточнил, что теперь прокуратура может оспаривать сделки в суде. Благодаря этому уже была пресечена легализация 46 миллиардов рублей.

    Ранее стало известно, что регионам России спишут 1,1 триллиона рублей на реализацию инфраструктурных проектов. Об этом сообщили в Министерстве финансов РФ.

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    Комментарии 1

    А1357924 Апр 2024 в 13:16
    Первый тост на банкете теперь будет: «За прокурора!»
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