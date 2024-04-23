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    У «Гостиного двора» раздадут георгиевские ленточки

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    В Петербурге у станции метро «Гостиный двор» в среду, 24 апреля, стартует акция «Георгиевская ленточка». Об этом 22 апреля в своем telegram-канале сообщает вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

    Мероприятие начнется у станции в 16 часов. Планируется концерт, в котором прозвучат песни военных лет.

    «На интерактивной площадке появится автомобиль времен Великой Отечественной войны (ГАЗ-63 образца 1948 г.). Реконструкторы расскажут об истории "Георгиевской ленточки" и ключевых событиях эпохи», — уточнил Борис Пиотровский.

    Он также сообщил, что всего в 2024 году изготовили 810 тысяч ленточек. Их можно будет получить в отделениях «Почты России», «Сбербанка» и «Петроэлектросбыта», а также в МФЦ.

    В начале апреля на Дворцовой площади прошла первая репетиция оркестра ко Дню Победы. Парады, посвященные 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдут в 28 городах России. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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    Георгиевская ленточка
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