Украина приостанавливает консульские действия для мужчин от 18 до 60 лет

МИД Украины разослал диппредставительствам документ с требованием приостановить консульские действия в отношении украинцев, подлежащих призыву. Бумага будет действовать до разъяснения положений закона об усилении мобилизации, подписанного Зеленским. Об этом 22 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
В письме сказано, что меры приняты для того, чтобы не дать гражданам избежать обязанности по урегулированию вопроса воинского учета.
Единственные документы, которые смогут оформить украинцы от 18 до
Украинский президент Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации. Теперь течение