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    Украина приостанавливает консульские действия для мужчин от 18 до 60 лет

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    7 комментариев

    МИД Украины разослал диппредставительствам документ с требованием приостановить консульские действия в отношении украинцев, подлежащих призыву. Бумага будет действовать до разъяснения положений закона об усилении мобилизации, подписанного Зеленским. Об этом 22 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

    В письме сказано, что меры приняты для того, чтобы не дать гражданам избежать обязанности по урегулированию вопроса воинского учета.

    Единственные документы, которые смогут оформить украинцы от 18 до 60 лет за рубежом, — удостоверения личности для возвращения на родину.

    Украинский президент Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации. Теперь течение 60 дней все военнообязанные будут обязаны явиться в военкоматы для уточнения данных. При этом повестка будет считаться врученной, даже если призывник не держал ее в руках. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

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    УкраинаМобилизация
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    Комментарии 7

    Су Люк Ын23 Апр 2024 в 00:56
    недобрая для таких как Мы новость!
    +2−1
    28024795723 Апр 2024 в 00:42
    Украина приостанавливает консульские действия для полковника Арестовича и генерала Невзорова?
    +3−1
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