Украина приостанавливает консульские действия для мужчин от 18 до 60 лет

МИД Украины разослал диппредставительствам документ с требованием приостановить консульские действия в отношении украинцев, подлежащих призыву. Бумага будет действовать до разъяснения положений закона об усилении мобилизации, подписанного Зеленским. Об этом 22 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.



В письме сказано, что меры приняты для того, чтобы не дать гражданам избежать обязанности по урегулированию вопроса воинского учета.